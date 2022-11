Incêndios em Castelo Branco fazem oito feridos, um deles civil e em estado grave

Há três grandes incêndios ativos depois de cerca de outras 70 outras ocorrências terem ficado resolvidas ao longo do dia. Os fogos nos concelhos de Vila de Rei e Sertã, ambos no distrito de Castelo Branco, que no início da noite se estenderam até Mação, já fizeram sete feridos ligeiros, todos eles bombeiros, e um civil que ficou em estado grave com queimaduras de 1.º e 2.º grau. Segundo a informação avançada pelo Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, num briefing aos jornalistas, o civil foi transportado de helicóptero para Lisboa.

"Temos a expectativa de dominar os três incêndios até às seis ou sete da manhã. É ambicioso, tanto pela área abrangida como pelo terreno com que estamos a lidar", afirmou o responsável da ANEPC, acrescentando que "os trabalhos estão a evoluir favoravelmente". Neste momento estão no terreno mais de mil bombeiros e quase 500 veículos.

O Comando Nacional da Proteção Civil vai assumir as operações de combate às chamas nos incêndios do Pinhal Interior. O incêndio de Vila de Rei progrediu para Mação e Sertã, onde um outro fogo também levanta preocupações.

Madrugada pode ajudar a dominar incêndios

As temperaturas baixas da madrugada podem ajudar os bombeiros a dominar os três grandes incêndios que estão a lavrar no Pinhal Interior. Na Sertã há dois incêndios de grandes dimensões, um dos quais se juntou a um outro que lavra no concelho de Vila de Rei e que progrediu para o concelho de Mação. Se o combate durante a noite falhar, a manhã trará um combate mais robusto com reforço de meios aéreos e terrestres. A direção das operações vai ser assumida pelo comando nacional, instalado na Sertã.

A situação mais grave vive-se na localidade de Fundada, em Vila de Rei, onde as comunicações SIRESP registaram esta noite deficiências. No local, estão 613 homens e durante as próximas horas devem chegar ao local quatro máquinas de rasto mobilizadas pelas Forças Armadas que vão ser mobilizadas para a frente das localidades de Vale da Urra e Sesmarias, onde se teme que o fogo possa avançar para o concelho de Proença-a-Nova.

“A situação é grave, mas a noite, com a baixa da temperatura, pode ajudar a conter o incêndio”, disse Francisco Lobo, presidente da Câmara de Proença-a-Nova. A noite está a ser aproveitada para “exercer um combate mais direto”, adiantou o Comando da Proteção Civil. O fogo entrou no concelho de Mação e consome “sobretudo mato”, esclareceu a Proteção Civil. No local a população está informada e alguns idosos “foram retirados de casa por precaução”, como sucedeu na aldeia do Peso. Do lado da Sertã, o fogo já está em rescaldo em Palhais, mas no local da Rolã ainda estão 293 homens, numa frente que colou ao incêndio de Vila de Rei.

Situação grave vive-se também em São Tiago, num outro incêndio onde está uma centena de homens. Amândio Nunes, segundo comandante da Proteção Civil no distrito de Castelo Branco, contou que no local “ainda se vive uma situação complicada” e que a intenção é “aproveitar a noite e alguma humidade para conter o incêndio". "Vamos ter muito trabalho”, disse o responsável.

Para o nascer do dia de domingo a Proteção Civil tem em prontidão os aviões anfíbios estacionados em Castelo Branco e na Pista das Moitas, em Proença-a-Nova, que devem descolar logo após o nascer do sol. Também de prevenção estão quatro grupos de reforço, que vão ser deslocados para o local às primeiras horas da manhã, altura em que o incêndio terá as operações assumidas pelo comando nacional.

Ao local, deve chegar, antes do nascer do dia, o centro tático móvel da Proteção Civil, viatura com comunicações dedicadas e equipas especializadas que vão assumir o comando das operações.