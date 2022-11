ASAE fiscaliza mais de 200 apoios de praia e instaura dois processos-crime

A ASEA montou uma operação a vários "apoios de praia" de vendas ambulantes que se encontram junto a praias oceânicas e fluviais, onde foram fiscalizados cerca de 210 operadores económicos, de norte a sul do país, tendo sido instaurados dois processos-crime por usurpação e venda ou ocultação de produtos contrafeitos e 65 processos de contraordenação. Foram também apreendidos cerca 110 artigos de vestuário contrafeito, 10 quilogramas de moluscos bivalves vivos e um instrumento de pesagem num valor global que ronda os 1.400,00 euros,

Na época estival verifica-se um aumento substancial da afluência de turistas, nacionais e estrangeiros, às zonas balneares, "pelo que importa assegurar o cumprimento, nesses locais, das regras de higiene, segurança alimentar qualidade dos géneros alimentícios bem como das regras de concorrência e preços”, referiu a ASAE em comunicado, sublinhando que continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional em prol de “uma sã e leal concorrência entre operadores económicos e de forma a garantir a Segurança Alimentar dos produtos”.

Entre as principais infrações detetadas, a ASAE destaca a inexistência ou incumprimento de processos baseados nos princípios do HACCP (sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos), ausência de mera comunicação prévia, violação dos deveres gerais da entidade exploradora do estabelecimento de restauração e bebidas, incumprimento de obrigações no âmbito do Livro de Reclamações, irregularidades relativas a afixação de preços.