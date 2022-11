O dia em que o mundo sonhou com o infinito

Naquele dia eu estava em direto, em simultâneo, para quatro televisões e 16 rádios de todo o mundo. Consegue imaginar isso?Nunca houve nada igual.” Jay Barbree ainda recorda quase ao segundo cada momento que relatou naquele histórico 20 de julho de 1969.

Durante mais de meio século fez a cobertura de todos os voos espaciais tripulados, desde o primeiro norte-americano no Espaço ao último voo do vaivém Atlantis. Aos 85 anos, e reformado apenas há pouco mais de um ano, Barbree é uma autêntica referência do jornalismo americano.