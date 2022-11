Comer mal rouba-nos anos de vida

Como poupar 300 mil anos de vida? Fazendo com que os cerca de dez milhões de portugueses comam melhor. Pelo menos a ter em conta a principal constatação do último “Global Burden Disease Study”, estudo norte-americano sobre a saúde em vários países. A pesquisa sublinha que a presença de açúcar no sangue, o consumo de álcool, a hipertensão arterial, o índice de massa corporal e o colesterol mau (LDL) elevados “contribuem marcadamente para a perda de anos de vida saudável”. Estas recomendações internacionais acompanham as conclusões reveladas esta semana pelo relatório do Programa Nacional Para a Alimentação Saudável (PNPAS) de 2018. Elaborado pela Direção-Geral da Saúde, o texto aponta para a necessidade de rever a composição da roda dos alimentos, reforçando, sobretudo, a presença de frutas e hortícolas no consumo alimentar diário em Portugal.

