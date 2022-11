Reacendimento de fogo em edifício no casco histórico do Porto atinge prédio contíguo. PJ descarta dolo

Menos de 24 horas depois de ter sido dado como extinto, o incêndio que destruiu um edifício de quatro andares no Centro Histórico do Porto reacendeu-se na madrugada desta quinta-feira e propagou-se a um prédio contíguo, que ficou parcialmente destruído. De acordo com Carlos Marques, comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, o reacendimento causou danos nos terceiro e quarto andares do edifício contíguo, também devoluto na Rua Nova da Alfândega.

O fogo, inicialmente considerado suspeito por se tratar de uma zona de interesse turístico, levou a Polícia Judiciária a investigar as causas do mesmo, mas as conclusões apontam para um problema elétrico e não para uma “situação dolosa”, segundo adiantou fonte da judiciária à Lusa. Também Carlos Marques afasta o cenário de fogo posto, alegando que as causas serão naturais e provocadas provavelmente por um curto-circuito numa arca-frigorífica, no rés-do-chão, onde estava instalada uma pequena mercearia há 60 anos.

De acordo com o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico, António Fonseca, o incêndio pareceu-lhe “esquisito”, dado tratar-se de um edifício cujo interior estava a ser restaurado e, segundo informações dos locais, para dar lugar a um hostel.

A Câmara do Porto adianta ao Expresso que se trata de um projeto de reabilitação para uso habitacional, embora nesta fase desconheça qual. “Relativamente ao prédio que sofreu um incêndio, há um projeto em curso que transitou da SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana para a Câmara do Porto, iniciado em 2018, mas que ainda não está licenciado”, refere o Gabinete de Comunicação da autarquia.

O alerta de fogo foi dado às 05h44, tendo sido combatido por 24 bombeiros dos Sapadores do Porto, apoiados por sete viaturas.