Moradores do prédio Coutinho não desmobilizam até decisão judicial

Os nove moradores que recusam abandonar os seus apartamentos no prédio Coutinho mantêm-se “firmes” na recusa de acatar a ordem de despejo e “só irão rever a sua posição” após decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, adianta Magalhães Sant'Ana ao Expresso. O advogado dos últimos residente do prédio da discórdia refere que, apesar de os tribunais terem entrado em férias judiciais esta terça-feira, os processos urgentes, como são as providências cautelares, não ficam suspensas, aguardando a decisão da providência cautelar, interposta no início de julho para reverter a ordem de despejo, a qualquer momento.

O representante legal dos resistentes avança ainda que os moradores não temem a pressão do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que esta quarta-feira anunciou que a ação do Estado contra os últimos residentes no prédio Coutinho, devido aos custos causados ao erário público com o adiar da desconstrução do edifício, só será apresentada no fim das férias judiciais, que terminam a 31 de agosto.

Segundo as contas do governante, a extinção da sociedade VianaPólis está prevista desde 2016 e a derrapagem, causada pelo desacato dos moradores, custa ao Estado € 30 mil por mês. O Estado também aguarda a decisão de uma providência cautelar a contestar o processo interposto pelos moradores.