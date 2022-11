Benjamim Formigo (1949-2019). Morreu o antigo jornalista do Expresso que adorava “mudar a traquitana toda”

Parece que estou a ouvi-lo: “Zezinho, ainda bem que chegas. Vamos mudar esta traquitana toda.” E o olhar luzia-lhe, e o homem ficava mais agitado, mais elétrico. “Mudar a traquitana toda” era, no dia de fecho das páginas do internacional do Expresso - quando já estava definido que temas iam em que página, quando muitos dos textos já estavam escritos e paginados, quando muitas vezes até havia já páginas prontas para seguir para a tipografia - …mudar tudo de alto a baixo por entretanto ter havido um grande acontecimento algures no mundo.

“Mudar a traquitana toda” no dia de fecho era uma das tarefas que o Benjamim Formigo mais gostava de fazer enquanto editor do internacional do Expresso. E fê-lo muitas vezes. Ou era um grande atentado, de que esses anos 80 foram pródigos, ou os primeiros bombardeamentos norte-americanos à Líbia de Kadhafi, ou uma grande troca de espiões entre os Estados Unidos e a então União Soviética, ou o maior acidente nuclear da História, em Chernobyl, ou…

Nessas alturas, era vê-lo a “chatear” meio mundo para tentar saber em tempo recorde se o atentado terrorista tinha mão de algum dos ícones de então do terrorismo mundial, fosse o palestiniano Abu Nidal fosse o mercenário “Carlos, o Chacal”; ou a desencantar sabe-se lá onde mapas militares com as rotas aéreas, que pespegava na parede e onde ia colocando pins e traçando riscos à medida que ia conseguindo mais informação sobre a rota que os bombardeiros norte-americanos tinham seguido para irem atacar Trípoli e Benghasi; ou a ligar para o professor universitário seu amigo especialista em energia nuclear para tentar “cravar-lhe” um contador Geiser que alguém pudesse levar para ir ao aeroporto de Lisboa medir a radiação dos aviões que vinham do Leste da Europa depois da explosão na central nuclear ucraniana de Chernobyl (e o Expresso esteve no aeroporto da Portela; e esses aviões vinham com índices de radioatividade superiores ao normal…).

Benjamim Fernandes Formigo foi o segundo editor da secção internacional do Expresso, cargo que ocupou durante mais de uma década. Nascido em 10 de fevereiro de 1949, em Lisboa, ingressou no Expresso nos anos conturbados do pós 25 de Abril. Militar da Força Aérea, com relações com alguns dos capitães de Abril, começou por trazer para o jornal informações mais ou menos privilegiadas sobre algumas das reuniões das cúpulas militares que então governavam o país ou tinham uma grande influência nas opções do regime.

Pouco depois tornar-se-ia editor do internacional, secção que foi construindo e moldando à sua maneira, tendo sido responsável pelo alargamento e consolidação da rede de correspondentes estrangeiros – na década de 80 o Expresso chegou a ter mais de três dezenas de correspondentes, em todos os continentes, situação tanto mais importante para um órgão de comunicação social que, não havendo ainda internet nem canais televisivos de notícias em contínuo, os correspondentes eram fundamentais.

Enquanto escriba, as áreas de eleição do Formigo – como lhe chamávamos - eram o terrorismo, as relações Leste-Oeste (leia-se sobretudo Estados Unidos-União Soviética, um tema que, em tempos de Guerra Fria, era sempre quente) e, essencialmente, Angola, aonde se deslocou numerosas vezes em reportagem, para cobrir a guerra civil que nesses anos grassava no país, entre o MPLA e a UNITA.

Em 1987 venceu, com José Júdice (e a colaboração de Tony Jenkins, na altura correspondente do Expresso em Nova Iorque), o Prémio Gazeta Reportagem de Imprensa, com uma série de artigos de investigação sobre o escândalo Irão-"contras", a venda ilegal de armas ao Irão pelos Estados Unidos. O dinheiro obtido era depois usado pela CIA para financiar a luta armada dos "contras", os rebeldes que tentavam derrubar o regime sandinista na Nicarágua. Muitas das armas vendidas ao regime dos ayatollahs passaram por Portugal.

Com fama (mais a fama do que o proveito) de colérico entre grande parte do secretariado e muitos dos camaradas de redação que não lidavam diariamente com ele (quando o ouviam gritar, muitas vezes na brincadeira, diziam “lá está o Formigo com outra fúria”) fez durante muito tempo o “seu” internacional quase em “autogestão”. Era o tempo do crescimento a galope dos jornais impressos. E, nesses tempos, tinha amiúde uma grande intuição naquilo que considerava que devia ser servido aos leitores.

Após mais de uma década à frente do internacional do Expresso, Benjamim Formigo seria nomeado secretário-geral do jornal, um cargo criado expressamente para si e que exerceu durante um par de anos, antes de abandonar o Expresso e o jornalismo ativo, em 1994.

O até então Formigo citadino mudou-se nessa altura para um pequeno monte dos arredores de Évora que foi recuperando e a partir de onde foi mantendo um pé na comunicação, quer através de crónicas semanais nalguns jornais, nomeadamente da área da economia, quer, depois, tornando-se assessor de membros do Governo de Angola, onde passava largos meses por ano.

Era no interregno desses períodos de assessoria, quando vinha passar uma temporada a Portugal, que lembrava com saudade esses seus tempos áureos no Expresso, sobretudo aquelas 5, (ou seriam 7?, ou… que interessa isso?) “gloriosas semanas seguidas”, como ele lhes chamava – em que acontecimentos de primeiro grau fizeram “mudar a traquitana toda” no dia de fecho do jornal. “Lembras-te, Zézinho?”, perguntava-me. Lembro-me, Benjamim.

Três décadas depois, Benjamim Formigo, o meu primeiro chefe no Expresso, aquele homem que, com o seu farfalhudo bigode louro, o seu cachimbo preso entre os dentes enquanto falava com os correspondentes no seu inglês impecável mais me parecia um explorador ou um lorde britânico do que um jornalista português, não conseguiu “mudar a traquitana” que ultimamente o minava por dentro.

Benjamim Fernandes Formigo morreu na madrugada desta terça-feira, aos 70 anos, de cancro de pulmão.