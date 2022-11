Número de novos passes vendidos na Grande Lisboa continua a crescer

O número de passes vendidos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) passou de uma média mensal de 550 mil até março para quase 640 mil no mês de junho. São mais 90 mil passes, o que representa um aumento de 16%, mostram os dados divulgados na segunda-feira num comunidado da AML. Foi a 1 de abril deste ano que entraram em vigor os novos preços dos passes que podem ser usados em todos os transportes públicos da Grande Lisboa.

Dos 640 mil passes vendidos em junho, 67% são os chamados 'Navegante Metropolitano', que permitem circular entre todos os 18 concelhos da AML por 40€ mensais, e 14% são os passes 'Navegante +65', vendidos a quem tem mais de 65 anos por 20€. Os dados agora divulgados são ainda provisórios mas, sublinha a AML, "confirmam um resultado muito positivo".

Já nos meses de abril e maio o número total de passes vendidos estava a aumentar. Segundo o comunicado da AML, foram vendidos 554 mil em abril e 630 mil em maio. É de registar ainda que, nos primeiros três meses deste novo sistema, foram pedidos quase 59 mil passes para crianças até aos 12 anos, que podem viajar gratuitamente em todos os transportes.

Relativamente à venda de cartões Lisboa VIVA (necessários para o carregamento dos passes), o aumento tinha sido de 45% logo em março para os primeiros novos carregamentos de abril. O número foi depois subindo e quase triplicou em abril, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, "o que significa que continua a haver, todos os meses, muitas novas adesões, que se traduzem em cada vez mais utilizadores frequentes", conclui a AML.

É já no dia 26 de julho que vão entrar em vigor os passes para as famílias, que permitem a cada agregado familiar pagar no máximo 80€ por mês, independentemente do número de elementos que compõem a família. O passe será válido em todos os serviços de transporte público de todos os concelhos da Grande Lisboa e exclusivo para agregados com domicílio devidamente comprovado na AML.