Merkel sofreu quatro episódios de tremores em público. Isso é com ela, a família e os médicos ou com os alemães que votaram nela?

Marcelo Rebelo de Sousa publicou um comunicado na página da Presidência a dar conta do internamento e operação a uma hérnia umbilical. Meses antes, também Jorge Sampaio anunciou que seria operado ao coração e Eduardo Ferro Rodrigues enviou uma nota às redações a confirmar que fora submetido a uma intervenção a um pulmão. Tal como estes titulares de altos cargos políticos, também outros fizeram o mesmo. Apostaram na antecipação para evitar as especulações sobre eventual fragilidade.

“Portugal acompanha a tendência global de mediatização das dimensões privadas dos seus políticos. Ao contrário das questões pessoais, a saúde interfere com a liderança política seja em que cargo for”, aponta António Costa Pinto, politólogo e investigador e coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ainda assim, contrapõe Joaquim Fidalgo, professor na Universidade do Minho, em Braga, e antigo provedor do leitor do jornal “Público” (cargo desempenhado de 1999 a 2001), a Europa tem uma tradição de maior discrição, onde há, sobretudo em França, “mais respeito pela vida privada”. E recorda o caso do antigo presidente francês François Mitterand, que “tinha uma filha fora do casamento”. “Todos os jornalistas franceses sabiam mas ninguém falou sobre o assunto até ele morrer. Os jornais fizeram uma espécie de pacto de silêncio”. Há o lado “mau” disso, claro, o lado da “quase total e absoluta cumplicidade entre políticos e jornalistas que pode levar estes a passar ao lado de coisas que seriam importantes” mas, pesando, o ex-provedor identifica-se mais com essa postura e princípios. “Só por razões de efetivo interesse público é que se deve mexer na vida privada das pessoas.”

No entanto, em Portugal não há memória de algo como aquilo que repetidamente tem acontecido à chanceler alemã. O primeiro episódio de tremores de Angela Merkel, em 2017, durante um encontro com o então presidente mexicano Enrique Peña Nieto, mereceu atenção por parte dos media alemães e de todos os outros, tal como o segundo, a 18 de junho, numa receção ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o terceiro, num evento com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier (27 de junho). Ao quarto, que ocorreu durante uma cerimónia oficial enquanto a chanceler se sentava ao lado do primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne (10 de julho), já só interessava saber que problema de saúde Merkel tem. Escreveu-se sobre o assunto, recordaram-se os vários episódios, estabeleceram-se ligações entre eles, houve psiquiatras e neurologistas e outros especialistas a sacar daquilo que aprenderam durante os seus cursos na faculdade e a tentar aplicar isso a um caso concreto, o da chanceler.

Apesar da curiosidade, justificada com argumentos como o da necessidade e dever do jornalista de escrutinar políticos e governantes que foram eleitos pela população para os cargos que ocupam, os meios de comunicação alemães deram mostras de alguma discrição e pudor, acreditando aparentemente nas explicações da chanceler alemã e dos seus porta-vozes — que justificaram um dos primeiros episódios com a falta de hidratação num dia em que os termómetros batiam os 30 graus e um dos mais recentes com uma reação psicossomática relacionada com a ansiedade e o pânico de novos tremores — ou pelo menos não transformando o assunto numa investigação suada. A exceção tem sido o tablóide “Bild”, que continua a tentar ter acesso a exames médicos e aos protocolos de eventos oficiais, e a acusar o partido da chanceler alemã, a CDU, de “censura”. Mas sê-lo-á de facto?

E se acontecesse cá?

Joaquim Fidalgo em momento algum usaria esse termo. “As pessoas, mesmo em cargos públicos e políticos, têm direito à reserva da sua intimidade e da sua vida privada. É esse o princípio genérico que me parece que deve ser respeitado”, diz, defendendo que, sim, os jornalistas “têm o dever de escrutinar e monitorizar”, que esse argumento é “sempre válido”, mas também “têm o dever de ser pessoas bem educadas”. “Há jornalistas que, por princípio, nunca dão o benefício da dúvida aos políticos, acham que eles estão sempre a tentar fintar-nos, mas eu acho que podemos e devemos, em algumas circunstâncias, dar-lhes esse benefício”. E se a chanceler alemã e outras pessoas que lhe são próximas “já vieram dizer que está tudo bem” ou não há razão para preocupação, então não há porque não acreditar nisso. “Não temos qualquer motivo para pensar que ou vai morrer ou não está em condições de desempenhar o cargo. Podemos e devemos estar atentos, claro, mas só isso, não precisamos de ser abutres.” No caso do “Bild”, aliás, o argumento do escrutínio e do dever do jornalista tornou-se “hipócrita” porque Merkel “explicou o que tinha acontecido” e os jornalistas ou a direção do tablóide alemão, “não satisfeitos, continuaram a vasculhar a vida privada dela”, aponta ainda Joaquim Fidalgo.

Para António Costa Pinto, a importância deste escrutínio diminui proporcionalmente com o nível de importância e personalização da instituição em causa. “Quanto maior a unipessoalidade do cargo, mais importância tem a questão da saúde. É o caso do Presidente da República, porque ninguém o substitui. A importância é menor - ainda que muito importante - no primeiro-ministro e vai diminuindo daí em diante”, aponta, lembrando que as doenças têm sempre um “peso negativo” para os políticos, pois remetem para a capacidade de exercerem funções.

“Os tremores têm um impacto visual muito maior do que um desmaio, que é algo que até está interiorizado na sociedade como algo que acontece muita vez - o desmaio de Cavaco Silva [durante as as cerimónias do 10 de junho de 2014] já foi alvo de ironia porque é um acontecimento que não remete para graves problemas de saúde”, diz Costa Pinto.

Não sendo “fácil” antecipar a resposta cá, acrescenta Joaquim Fidalgo, “imagino que aconteceria o mesmo do que na Alemanha, sublinha o ex-provedor, lembrando outra situação: as visitas do antigo primeiro-ministro António Guterres a Londres, onde tinha a mulher doente com cancro, em tratamento. “Os jornalistas discutiram muito entre eles esse assunto. Uns, mais sensacionalistas, queriam que se falasse sobre o assunto ou pelo menos noticiá-lo, outros nem sequer isso, porque abriria espaço para especulação, e não falaram sobre o assunto.”

Só Merkel “pode ajuizar se está ou não em condições de prosseguir o seu trabalho”

Joaquim Fidalgo admite que a vida pessoal, os amores e a paixão e a saúde e a doença — que “não sendo exatamente o mesmo, são coisas que estão próximas” e, portanto, não vale a pena distingui-las e hierarquizá-las — podem interferir com a política, mas defende que “uma questão privada só interessa ao público quando há noção de que pode, de algum modo, afetar, alterar ou diminuir as capacidades para desempenhar cargos políticos”, sejam eles quais forem. Em todo o caso, cabe aos visados, e apenas a eles, “ajuizar sobre isso”, cabe a Merkel saber se está ou não em condições de prosseguir o seu trabalho. “Se a pessoa em causa estiver a tratar desse assunto que diz respeito à sua saúde, e não houver motivo especial para acreditar que isso estará a prejudicar o seu trabalho, devemos manter uma certa reserva e distância e dar-lhe o direito de gerir em privado a sua situação”, acrescenta.

A decisão do que é privado e do que é público, diz António Costa Pinto, é do político, que deve fazer essa definição das duas zonas da sua vida, “embora não ganhe nada com isso”. E explica: “progressivamente, as democracias contemporâneas foram introduzindo dimensões da vida privada na vida pública e, muitas vezes, os políticos - tal como nas questões de saúde - vão cada vez mais antecipar as características da vida privada que podem ter um cariz negativo através da publicação nos órgãos de comunicação social. A elite política sabe bem isso.”