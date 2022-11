Grande Porto conta mais 22 mil novos utilizadores dos transportes públicos

Os passes mensais dos transportes na Área Metropolitana do Porto (AMP) ganharam 22.429 novos clientes desde abril, com a entrada em vigor dos novos tarifários a 1 de abril. No total, no mês de junho, foram vendidos cerca de 185 mil passes, mostram os dados disponibilizados pela AMP. Comparando com o mês de junho do ano passado, o número de passes vendidos aumentou 30%.

Dos 185 mil passes vendidos em junho, 52% são metropolitanos, que custam 40€ e permitem circular em todos os concelhos do Grande Porto. Outros 46% são os chamados Z3 que permitem circular em três zonas e custam 30€, o mesmo preço dos passes municipais que permitem circular apenas num concelho (e que representam apenas 1% do total).

Tanto em abril, como em maio e junho, o número de passes vendidos é superior ao dos mesmos meses do ano passado. Logo em abril, no primeiro mês de entrada em vigor dos novos preços, registaram-se mais 32 mil assinaturas, mostram os dados da AMP.

Do total de passes vendidos em junho, cerca de 33 mil são de pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a 17% do total. Já os dados para julho mostram uma queda, coincidente com o período de férias durante o qual menos pessoas têm necessidade de comprar o passe.

A sublinhar ainda o facto de, ao longo destes quatro meses, cerca de 47 mil pessoas terem transferido os seus passes limitados a apenas algumas zonas para as assinaturas metropolitanas, que lhes permitem circular por todos os concelhos do Grande Porto.