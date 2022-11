Voos noturnos sobre Lisboa são o dobro do permitido por lei

Durante a Campanha “Décibeis a mais, o inferno dos céus”, que decorreu entre 5 e 14 de julho, a associação ambientalista ZERO constatou que a ANA aeroportos não está a cumprir a lei no Aeroporto de Lisboa, no que respeita ao limite de voos no período noturno, entre as 24h e as 6h. A monitorização efetuada permitiu verificar que “o total semanal está acima do dobro” do previsto na legislação e que em 7 dos 10 dias analisados está acima do máximo diário tolerado.

O regime de exceção criado em 2004 permite que no período entre a meia-noite e as seis da manhã existam um máximo de 91 movimentos por semana e 26 por dia no aeroporto de Lisboa. Contudo, o número de movimentos registados no site da ANA – Aeroportos de Portugal S. A. (partidas e chegadas), em conjugação com o site Flightradar24.com e a observação direta em alguns dias, permitiram à Zero verificar que “o valor médio de quatro períodos de sete dias é de 184 voos, mais do dobro dos 91 presentes na legislação, atingindo em dois casos 188 voos”, como aconteceu entre 7 e 13 de julho.

Também o número máximo de voos neste período noturno ultrapassou o limite de 26 por noite em sete dos 10 dias avaliados. Só na madrugada de 13 de julho foram registados 36 movimentos.

Com base nestes dados que considera “verdadeiramente escandalosos”, a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável enviou já uma queixa à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), com conhecimento à Inspeção-Geral do Ambiente e à Agência Portuguesa do Ambiente, para que investiguem o que se está a passar.

“Mais do que uma qualquer eventual penalização, que pouco compensa o prejuízo para a saúde de quem reside nas proximidades do aeroporto, a ZERO apela a uma atuação firme da Agência Portuguesa do Ambiente, de modo a garantir o cumprimento integral dos valores da legislação, no que diz respeito ao ruído noturno e também para o total do dia (período de 24 horas)”, apela a ZERO em comunicado.