Gestora de canil ilegal em Canedo admite problema, mas diz que lei não ajuda animais

A gestora do canil que funciona ilegalmente em Canedo, em Santa Maria da Feira, reconhece que esse não tem as condições ideais para acolher 140 animais, mas culpa o Estado pela ausência de legislação que evite o problema.

Em declarações à Lusa, após divulgada a notícia de que a organização não-governamental holandesa Dierenhulp Zonder Grenzen (DZG) enfrenta um processo-crime por maus-tratos a animais, a ativista Berta Brazão, ligada a essa estrutura, assume que o abrigo está ilegal e que "às vezes alguns animais se atacam mutuamente, como acontece em qualquer abrigo", mas afirma que nem autarquia nem Governo lhe têm facilitado a tarefa de proteger animais errantes.

"Já pedimos à câmara municipal uma licença provisória ou o estatuto de entidade de utilidade pública, mas ela está contra nós e nunca nos ajudou em nada. Tem dois pesos e duas medidas, e a nós barra-nos tudo enquanto às empresas que a apoiam nas campanhas eleitorais autoriza atividade em terrenos de reserva ecológica", afirma.

Berta Brazão diz admitir que dorme "no meio dos animais para os poder proteger se for preciso", mas garante que começou a ajudá-los "com boa intenção" e garante que "com boa intenção se vai continuar esse trabalho, por muitas que sejam as críticas" e as dificuldades legais a enfrentar.

"Se as condições são más, são más para todos - para os animais, para mim e para o Dick [Leegwater]", revela, aludindo ao cidadão holandês fundador da DZG.

Como exemplos dessas dificuldades, Berta Brazão realça dois: o pedido para instalação de uma fossa biológica no abrigo já foi apresentado à câmara e "ela barrou tudo"; e os donativos provenientes da Holanda permitiram adquirir um depósito para 5.000 litros de água potável, mas "ele ainda não pode ser ligado à rede" por falta de recursos financeiros, e tanto Berta como Dick, de 70 anos, dizem "carregar todos os dias garrafões para matar a sede aos animais".

A ativista defende que "a culpa" por situações como esta "é do Governo e do PAN, que esteve muito preocupado em aprovar aquela lei ridícula que autoriza a presença de animais nos restaurantes, mas se esqueceu de que isso não adianta nada se não se começar pelo princípio, que é obrigar toda a gente a esterilizar os seus animais de companhia, para garantir o controlo da população de cães e gatos, e deixar de haver abandonos".

A ligação do abrigo de Canedo a associações de bem-estar animal na Holanda e na Alemanha deve-se à "mentalidade diferente" que a questão motiva nesses países: "Lá levam o controlo da população animal a sério, só há procriação por entidades certificadas e fazem o que nós em Portugal não conseguimos".

Nesse contexto, Berta Brazão até concede que "as câmaras municipais não podem fazer milagres", mas só antevê "problemas ainda maiores no futuro, porque os canis estão sobrelotados e o Governo proibiu o abate de animais, antes de ter coragem para impor a obrigatoriedade da castração e da esterilização, e da vacinação ao menos contra a raiva".

Por isso mesmo, questiona: "Os animais continuam a ser abandonados ou a ficar perdidos quando fogem dos donos por estarem com o cio e eu vou deixá-los na rua sozinhos? Desculpem lá, mas não consigo. Não vou fazer isso".

Contactada hoje pela Lusa, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira havia informado que "tem estado a acompanhar a situação de muito perto" e adiantou apenas que está a procurar soluções "em articulação com outras entidades competentes e com associações da área do bem-estar animal".