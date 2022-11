Trânsito condicionado no IC17 após 20 carros terem ficado com pneus furados

Os incidentes começaram a ser notados pelas 15h40. Dezanove carros e um pesado ficaram com os pneus furados e o camião derramou combustível na estrada. O acesso ao IP7/eixo Norte-Sul encontra-se encerrado assim como a via central do acesso entre a Ponte Vasco da Gama e Odivelas.

Segundo a PSP, estes troços de estrada estão sob a alçada da empresa Infraestruturas de Portugal, que adiantou à Lusa que está a reparar a junta de dilatação e a limpar o gasóleo derramado. A empresa vai abrir um inquérito interno para apurar as causas do incidente e avaliar os prejuízos causados.