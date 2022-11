O verbo é comprar. No presente e no futuro

Os cartazes afixados nos vidros luminosos são vermelhos. Em Lisboa, as lojas do Centro Comercial Colombo querem chamar a atenção, relembrar quem por lá passa que começou uma nova época: uma nova época de saldos, agora de verão. Em alguns casos, os “até 50% de desconto” e afins existiram apenas até 1 ou 2 de julho, mas a maioria das lojas aposta numa (relativa) longevidade, com datas entre meados de julho até finais de setembro. O eterno ciclo dos saldos: uma nova lei, proposta pelo Governo e já em vigor, estipula que o desconto de um produto em saldo tem de ser relativo ao preço mais baixo praticado nos 90 dias anteriores. O objetivo é não permitir que as lojas subam os preços imediatamente antes dos saldos para depois os baixar.

Apesar de mais protegidos, os consumidores não mostram sinais de querer aproveitar os saldos. Não há pressa. Durante toda a tarde, são poucas as pessoas que passam carregadas com sacos, e as lojas estão praticamente vazias; os funcionários esperam pacientes, solícitos, de sorriso aberto caso alguém se aventure a olhar mais tempo para dentro da loja. Um senhor estuda um casaco cinzento — em saldo — exposto na montra. A funcionária sorri, indecisa quanto a uma abordagem. Tem medo de espantá-lo e conduzi-lo de novo ao corredor do shopping. Quase um minuto depois, quando decide dar um passo em frente, o senhor bate em retirada. Talvez não tenha gostado assim tanto do casaco, talvez não tenha pressa para o comprar: afinal, os saldos não acabam para já.