Jerónimo de Sousa: “É legítimo que o PS tente a maioria absoluta, mas sempre que existiu houve uma desvalorização do Parlamento”

“É legítimo que o PS tente o melhor resultado possível” nas eleições legislativas de 7 de outubro, "designadamente a maioria absoluta", reconhece Jerónimo de Sousa em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF. Mas questionado se um dos objetivos do PCP é impedir a maioria absoluta do Partido Socialista, o secretário-geral argumenta que “sempre que existiram maiorias absolutas houve sistematicamente uma desvalorização da própria Assembleia da República, que muitas vezes se transformava numa espécie de cartório notarial, em que os governos decidiam e a maioria da Assembleia assinava de cruz. Com todo o empobrecimento do debate, do confronto de soluções.”

O líder comunista assinala mesmo que “uma novidade desta fase da vida política nacional foi, precisamente, uma centralidade da Assembleia da República, que determinou os andamentos e as soluções políticas.”

Sobre o cenário de a "geringonça" continuar depois das eleições de outubro, Jerónimo de Sousa considera que “as circunstâncias foram o que foram” na legislatura que agora está a terminar e “não é fácil repeti-las”. O próximo governo socialista pode "contar com o PCP para tudo aquilo que for melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo.”

Para isso, “lá estarão os votos dos deputados do PCP, da CDU”. Mas “onde considerarmos que isso contraria este princípio de avanço, de mais justiça e de progresso, aí terão, em qualquer circunstância, o voto contra do PCP”. E participar no futuro Governo? “Naturalmente seremos Governo quando o povo português quiser e entender”, afirma o secretário-geral dos comunistas.

“Agora ninguém peça ao PCP um cheque em branco, tendo em conta que o PS não se libertou daquilo que nós definimos como traços da política de direita, em que a face mais visível é a legislação laboral, que é inaceitável", esclarece Jerónimo de Sousa. “Queremos primeiro discutir as políticas antes de estarmos a pensar em lugares e não são medidas avulsas que permitiriam a disponibilidade do Partido Comunista Português.” Ou seja, “não é a ambição do poder pelo poder que nos anima”.