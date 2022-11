Guias Expresso. “O Melhor de Portugal” começa a ser distribuído este fim de semana

Verão a espreitar à janela, ainda discreto, férias à porta. Começou este sábado, 13 de julho, a oferta de uma série de guias do jornal Expresso. A coleção, chamada Guias Expresso – O Melhor de Portugal, é um convite para descobrir o país ao ritmo de sete livros que percorrem sete regiões portuguesas. A saber: o Algarve a começar; Alentejo e Ribatejo a 20 de julho; Centro a 27; Lisboa a 3 de agosto; Porto e Norte a 10; e por fim as ilhas — o guia dos Açores sai com o Expresso de dia 17 de agosto e o da Madeira a 24. Em cada guia, 10 localizações, com dicas de lazer e bem estar.

Em cada guia também uma capa feita a preceito, por Mário Belém, artista multifacetado, que quis ir além da ilustração e transformou as capas em objetos físicos, composições feitas em madeira que aproveitam as características (e os ícones) deste Portugal de lés-a-lés. O Vida Extra encontrou-o no lançamento dos Guias, junto às peças que fez nascer.