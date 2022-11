Ensaio sobre a traição. Até as pessoas felizes são infiéis

Ao fim de 30 anos a ouvir casais, Esther Perel, uma psicoterapeuta belga, percebeu que nem sempre conseguia responder a uma pergunta: “O que leva as pessoas a cometerem adultério?” Um caso extraconjugal seria mesmo produto de uma insuficiência na relação? Seria correto encontrar a falha e curá-la? Nalguns casos, sim, mas noutros tornava-se quase impossível apontar uma causa. Em muitas situações, os casos extraconjugais surgem para “colmatar uma carência”, “preencher um vazio”, “preparar uma saída”... Está quase tudo descrito na literatura clínica mas, ainda assim, alguns casos desafiam as explicações comuns. Não descobrindo conflitos, falhas, solidões ou discussões para culpar, alguns casais acabavam, invariavelmente, por lhe anunciar o autodiagnóstico sobre o elemento adúltero do casal: A minha mulher é uma narcisista, a minha mulher está deprimida; o meu marido é viciado em sexo, o pai dele já era assim, está inscrito nos genes, é hereditário; ser monogâmico não lhe é natural. Esther Perel nem sempre se satisfez com explicações de catálogo: “É mais fácil catalogar do que examinar. (...) É mais fácil atribuir a culpa a um casamento falhado do que lidar com os imponderáveis existenciais das nossas ambições, das nossas ânsias e do nosso enfado. Os terapeutas podem sempre encontrar problemas no casamento, embora tais problemas possam não ser exatamente as chaves certas para alcançar o significado da traição.” Embora existam, de facto, adúlteros narcisistas, com compulsões por sexo, distúrbios afetivos, sociopatia ou mesmo depressão... Esther Perel quis ir mais longe. Quis questionar a opinião generalizada de que “a infidelidade é sempre um sintoma de uma relação ou de um indivíduo com falhas.” Nem que seja porque já lhe tinham confessado várias vezes, na intimidade do seu consultório, algo parecido com isto: “Amo a minha mulher/o meu marido. Somos felizes. Mas estou a ter um caso.” Pessoas felizes também traem? Por que razão?

Depois de ter escrito um livro onde dedicava um capítulo à infidelidade, ‘Amor e Desejo na Relação Conjugal’, a psicoterapeuta decidiu aprofundar o assunto: “Sempre que dava uma palestra ou uma entrevista sobre o livro, independentemente do país ou da zona geográfica, o tópico da infidelidade sobrepunha-se a todos os outros.” O resultado é “(In)Fidelidade — Repensar o Amor e as Relações” (Bertrand Editora, 2019), após seis anos de trabalho sobre a infidelidade com casais de várias culturas e oriundos do mundo inteiro. Um livro em que Perel espera estimular a conversa entre “os leitores e os seus entes queridos sobre questões como a fidelidade e lealdade, desejo e ânsia, ciúme e posse, franqueza e perdão”. E também porque Esther Perel acredita que “quando reduzimos a conversa a simples juízos de valor, ficamos sem nada para debater”. O seu sucesso é inegável: a sua TED Talk sobre infidelidade ultrapassou nove milhões de visualizações, e os seus livros são sempre best-sellers.