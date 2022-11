Crianças retiradas à família por risco de mutilação genital voltaram para casa

As duas meninas da margem sul retiradas de urgência aos pais, por suspeita de serem submetidas a mutilação genital, estão de regresso a casa. Porém, o Tribunal de Menores do Seixal só aceitou que voltassem à família mediante algumas condições.

Aissatou e Mohamed, os pais que são oriundos da Guiné-Conacri, não podem sair do país com as filhas sem autorização do tribunal, de modo a evitar que a prática seja cometida no estrangeiro, e as crianças estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde, com consultas regulares. Uma ONG está a acompanhar a mãe, neste momento a ter aulas de Português, e o casal tem de fazer formação sobre os efeitos nefastos da mutilação genital.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)