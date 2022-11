Confrontos entre grupos rivais faz quatro feridos na estação de Queluz, em Sintra. Duas pessoas foram detidas.

Confrontos entre grupos rivais na estação ferroviária de Queluz, distrito de Lisboa, provocaram sábado à noite ferimentos de arma branca em dois homens e uma mulher, e num elemento da PSP, atingido por uma garrafa, disse à agência Lusa fonte policial.

Segundo fonte da PSP, na "desordem" entre dos grupos rivais, foram utilizadas "facas", Os feridos, foram transportados para o Hospital Amadora-Sintra, no distrito de Lisboa.

De acordo com a fonte, nenhuma das vítimas apresenta ferimentos graves.

O alerta para os confrontos, que envolveram cerca de 100 pessoas, foi transmitido à PSP às 23:29, via 112, através de um telefonema de um cidadão a reportar atos de violência naquele local.

A PSP deslocou-se ao local e deteve dois homens, por terem obstruído e, por consequência, provocado a suspensão temporária da circulação de comboios naquela estação.