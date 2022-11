Um grupo de golfinhos foi visto na manhã de quinta-feira pela Marina de Cascais.

O vídeo foi partilhado pela Câmara Municipal de Cascais no mesmo dia e já ultrapassou as 130 mil visualizações e as 3800 partilhas.

Visitas desta natureza por ali não são caso único, já que, por exemplo, um grupo de animais da mesma espécie visitaram Cascais em julho de 2018, documentou um vídeo da Beachcam: