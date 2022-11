Temperaturas máximas rondam os 40 graus em vários distritos

As temperaturas máximas nesta quinta-feira vão rondar os 40 graus em todos os distritos de Portugal continental, que estarão sob aviso amarelo até ao final de sexta-feira.

Segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros vão oscilar entre os 29 e os 42 graus durante o dia, com a maioria das cidades a registaram um aumento das temperaturas máximas entre os 10 e os 13 graus.

Santarém, Évora e Setúbal deverão assinalar esta quinta-feira as temperaturas mais elevadas, com 42 , 41 e 40 graus respetivamente. Já Beja e Castelo Branco ficarão pelos 39 graus, à frente de Lisboa que deverá registar 38 graus como temperatura máxima.

As temperaturas mínimas deverão, por sua vez, variar entre os 18 graus no Porto e os 22 em Lisboa.

O calor intenso não veio contudo para ficar. A partir de sexta-feira os termómetros deverão baixar significativamente para perto dos 30 graus em quase todos os distritos, situação que se deverá manter no fim de semana.

No sábado, deverá verificar-se também nebulosidade em quase todo o território do continente, podendo ocorrer períodos de chuva fraca no Porto, Braga, Bragança, Coimbra e Aveiro