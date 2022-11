Nove veados mortos num parque japonês tinham plástico no estômago

Nove veados que morreram desde março no parque de Nara, no Japão, tinham plástico no estômago. Não eram quantidades negligenciáveis, pois num dos animais o plástico atingia o peso de 4,3 quilos.

No parque em questão, os animais andam à vontade e os visitantes podem alimentá-los. Porém, apenas devem fazê-lo com biscoitos sem açúcar que não vêm em embalagens de plástico. Mas nem toda a gente cumpre essa regra.

Segundo explicou um representante da Fundação para a Preservação do Veado de Nara, o veterinário Rie Maruko, muitos visitantes dão aos animais outros snacks. Isso habitua-os à ideia de que dentro das respetivas embalagens existe comida apetecível, levando-os a procurar os pacotes que foram deitados fora.

Ao ingerirem substâncias que não conseguem digerir, os animais podem ficar subnutridos e mesmo acabar por morrer. Terá sido isso o que aconteceu pelo menos a alguns dos veados em questão, que são a maioria dos 14 que morreram no parque desde março.

"Os veados que morreram estão muito magros e eu consegui sentir os seus ossos", disse Maruko. As autoridades vão incrementar os esforços para educar os visitantes e conseguir que cumpram as instruções em matéria de alimentação dos animais.