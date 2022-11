Foguetão europeu Vega falha lançamento pela primeira vez em 15 voos e cai no Atlântico

A empresa Arianespace anunciou que o Voo VV15 do foguetão italiano Vega falhou depois de 14 lançamentos bem sucedidos desde 2012. O foguetão terá caído no Oceano Atlântico dois minutos depois de ter sido lançado, imediatamente a seguir à ignição do seu segundo andar, chamado Zefiro 23.

O lançamento foi feito às 2h53 da manhã desta quinta-feira (hora de Lisboa) em Kourou, na Guiana Francesa, da base da Agência Espacial Europeia (ESA), organização a que Portugal pertence. O foguetão transportava o FalconEye1, o primeiro de dois satélites militares que os Emirados Árabes Unidos pretendem colocar no Espaço.

A ESA e a Arianespace decidiram imediatamente criar uma comissão de inquérito independente para analisar o que falhou e definir as medidas necessárias para assegurar a retoma dos lançamentos do Vega com todas as condições de segurança.

O Vega, com 30 metros de altura e 137 toneladas de peso, é um foguetão ligeiro de nova geração concebido pela empresa espacial Avio (Itália) para transportar satélites de pequena e média dimensão, podendo levar uma carga total de 1500 kg para órbitas polares. A Europa tem neste momento três modelos de foguetões: o Ariane francês, para lançar cargas pesadas, o Soyuz russo, para cargas médias, e o Vega italiano, para cargas ligeiras.