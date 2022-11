Três homens encontrados inanimados no centro de Braga terão sido forçados a ingerir vinho com álcool etílico

Um homem de 43 anos foi encontrado morto e dois inanimados e com ferimentos graves, com "uma caixa de vinho ao lado", numa rua do centro de Braga, disse à Lusa fonte da proteção civil. De acordo com o "Jornal de Notícias", a Polícia Judiciária está a investigar o caso, já que existem testemunhas que garantem ter visto alguém a forçar as vítimas a ingerir álcool.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, o alerta foi dado pelas 18h17 e os três homens, de nacionalidade portuguesa, "podem ser sem-abrigo". Os dois feridos, vítimas de intoxicação pela ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, foram encaminhados para o Hospital de Braga.

O "Jornal de Notícias" refere, com base em declarações de comerciantes da zona do Campo da Vinha, que as três vítimas eram conhecidas no local pelo hábito de consumo de álcool de que se abasteciam numa loja situada nas imediações. O suspeito ter-lhes-á oferecido bebidas, além de as ter forçado a ingeri-las, abandonando o local depois de os três homens terem caído inanimados.

Os meios de socorrro foram chamados pelas 18h15 e o óbito da vítima mortal, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória, foi declarado ainda no local. O "JN" adianta que o suspeito terá misturado álcool etílico no vinho que ofereceu às vítimas.