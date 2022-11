Portugueses esperam um ano e nove meses por novos medicamentos

Os doentes assistidos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) precisam de esperar 634 dias para terem acesso à inovação terapêutica. A demora é cinco vezes superior ao que espera um alemão e até quase duas vezes mais do que os vizinhos espanhóis. A conclusão consta do Relatório de Primavera 2019, divulgado esta quinta-feira pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde. Os peritos são taxativos: os dirigentes não fazem o trabalho de casa e depois não há dinheiro de parte para pagar o que chega de novo ao mercado.

A demora no acesso leva, inevitavelmente, a uma restrição na utilização dos medicamentos. No ano passado, apenas 40% a 43% dos remédios aprovados estavam já disponíveis no SNS, sublinham os peritos citando um estudo da Associação Europeia da Indústria Farmacêutica.

O problema tem origem num “insuficiente exercício de antecipação e previsão dos ciclos de inovação” que depois gera uma “excessiva interferência do quadro de decisão orçamental imediato no acesso à inovação”. Como referem os autores, “um exemplo paradigmático e extremo foi o tempo de decisão no âmbito da introdução das terapias inovadoras da hepatite C, mas outros poderiam ser frequentemente apontados”.

Planear, “impedindo a repetição cíclica de casos de decisão ‘por necessidade imperiosa e urgente’”, como aconteceu com o tratamento inovador para a hepatite C, é um dos caminhos, mas não só. Os peritos propõem, por exemplo, “normalizar os preços de decisão assentes na contratualização de objetivos em saúde com revisão periódica de indicadores em monitorização” - isto é, rever o que o SNS paga pelos fármacos conforme os ganhos obtidos - e a “passagem do Infarmed a entidade reguladora independente” agregando mesmo competências da própria Entidade Reguladora da Saúde.

Segundo a avaliação do Observatório, o SNS é lento, mas tem registado melhoras. “A taxa média de comparticipação continuou a crescer, atingindo em 2018 o valor mais elevado dos últimos seis anos, resultando numa diminuição da proporção de copagamento suportado pela população”. Além disso, chegaram ao SNS “cerca de 56 novas moléculas nos últimos quatro anos que representaram mais de 40 milhões de euros de encargos em 2018”.

Embora existiam agora mais remédios em utilização, mesmo assim com atraso face à maioria dos países europeus, o acesso não é igual para todos. No relatório consta que há assimetrias evidente e ainda por explicar. “Observou-se um menor consumo de medicamentos e menor gasto no distrito do Porto” e, “pelo contrário, maior consumo com valor mais elevado na despesa em municípios da região Centro”.