Incêndios de 2017. Tribunal condena Estado e dá razão ao município de Mação

O Tribunal de Leiria deu esta segunda-feira razão à Câmara Muncipal de Mação que apresentou uma queixa judicial em que acusou o Estado de ter discriminado o município no processo de atribuição de apoios financeiros aos concelhos que foram atingidos pelos incêndios que ocorreram em 2017. A juiza decidiu pelo anulamento do aviso do Governo sobre as candidaturas e estas ficam suspensas, devendo o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, bem como a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, proceder ao lançamento de um novo concurso de candidaturas às verbas do Fundo de Solidariedade da União Europeia que preserve o princípio da igualdade, de acordo com o texto da sentença a que o Expresso teve acesso.

A decisão vai ao encontro das pretensões do presidente da autarquia de Mação, Vasco Estrela, que denunciou ter havido um tratamento desigual na atribuição dos apoios do Fundo de Solidariedade da União Europeia destinados aos municípios, num total de 24,1 milhões de euros.

O Governo decidiu que as autarquias em condições de se candidatar às ajudas seriam aquelas que foram atingidas pelos incêndios de outubro. Neste caso, teriam acesso a financiamentos totalmente a fundo perdido. Mação foi afectada pelo fogos que eclodiram em agosto, pelo que teria acesso aos dinheiros do Fundo de Emergência Municipal, com 70% das verbas a serem concedidas a fundo perdido. Quanto aos incêndios de junho, as autarquias atingidas também não foram integradas no acesso ao Fundo de Solidariedade europeu, mas receberam dinheiros, igualmente a fundo perdido na totalidade, provenientes do Programa Centro 2020 e do Fundo de Emergência Nacional.

Em declarações à RTP, Vasco Estrela sublinhou que, com a decisão do Tribunal de Leiria, "é reconhecido que o Estado, por via do Governo, violou o princípio da igualdade e não fundamentou devidamente os avisos de abertura de acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia". O autarca recordou que “os prejuízos do município de Mação foram contabilizados para que Portugal pudesse receber os fundos da União Europeia e, aquando da sua distribuição, o Governo entendeu excluir o município de Mação, bem como um conjunto de outros municípios". Vasco Estrela considera que a situação configurou "uma discriminação negativa, objetivamente" e acrescentou esperar que "haja, desta vez, bom senso".