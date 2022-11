Homem sofre ferimentos graves por eletrocussão nas minas de Aljustrel

Um homem de 51 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos graves por eletrocussão num acidente de trabalho nas minas de Aljustrel, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de São José, em Lisboa, com queimaduras nas mãos e nas pernas.

A fonte da GNR indicou ainda que o acidente ocorreu cerca das 18h30, na lavandaria da empresa Almina.

Elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, foram mobilizados para o local operacionais e meios do INEM.