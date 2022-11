Poké tão bom?

Nasceu no Havai, filho de imigrantes japoneses no arquipélago norte-americano, e cresceu nas praias da Califórnia antes de viajar para outras paragens. Quem não o dispensa elogia-lhe a variedade de sabores e a simplicidade, mas a taça de cores vivas havia de ganhar novos argumentos nos últimos anos. Num prato tradicional como este, que agora viaja por todo o mundo, as origens das receitas são várias (e existem diversas interpretações dessa herança havaiana), mas é do casamento entre a tradição e a inovação que surgem algumas das propostas mais interessantes.

Em Portugal, a inspiração para os pokés do restaurante lisboeta Big Fish Poke veio de Roy Yamaguchi, o chefe celebridade norte-americano de origem japonesa que melhor conhece a cozinha havaiana. Mas não foi das mãos do “Jamie Oliver do Havai”, como Filipe Narciso lhe chamou, que nasceram os pratos que agora podem ser apreciados em Lisboa. O chefe Andy (Andrew Mayer, discípulo de Yamaguchi), de Miami, esteve a criar a carta com Luís Gaspar e o processo de estudo levou a que se começasse por sabores mais tradicionais do Pacífico, para depois apostar também no aportuguesamento dos pokés.

De acordo com o chefe residente Filipe Narciso, é essa também a missão do restaurante lisboeta. Atualmente, a carta conta com polvo, cavala e sardinha, que ligam a tradição ao lado mais inovador desta cozinha. “Quisemos adicionar sabores mais portugueses”, explica, e a receita está a resultar. Ao contrário do que esperavam, tendo em conta a localização no Cais do Sodré, a maior parte dos clientes são nacionais. “O poké tem crescido muito dentro do público nacional. As pessoas provam, gostam e voltam na mesma semana, uma ou duas vezes.” E o segredo está na forma como cada taça é pensada.

“O que oferecemos é muito diferente do que se faz noutros lugares, em que é tudo muito chapa cinco: arroz, uma proteína, molho e já está.” Para Filipe Narciso, essa oferta mais pobre acaba por não satisfazer, pelo que a aposta vai para a qualidade (e exclusividade) dos ingredientes usados. A título de exemplo, a procura pelo melhor arroz demorou mais tempo que o esperado e a inexistência do bago certo em Portugal e na Europa levou a uma decisão mais drástica. Estão a importá-lo diretamente do Japão, para depois o servirem entre os 37 e os 40°C. Tudo para que a digestão desta “poké bowl com conforto” seja ainda mais fácil.

Há que diferenciar. É que “poké é simplesmente o ato de cortar em cubos perfeitos” e a partir daí há um sem-número de pratos que podem ser criados. Por todo o mundo há pokés de carne, de legumes ou até de frutas, mas por cá o peixe é rei. Mesmo que existam opções vegetarianas, com tofu ou abacaxi, por exemplo. No caso do Big Fish Poke, a carne fica de fora, até por considerarem que existe um excesso de consumo de carne e que o público anda em busca de alternativas.

Há o fator moda e “podemos estar a falar de algo como aconteceu com as hamburguerias”, mas este crescimento, que o chefe espera verificar-se durante dois a três anos, antes de estagnar, está ligado também à vontade de se encontrar opções de alimentação mais saudáveis. “As pessoas procuram o poké pela alimentação saudável. É peixe fresco, é o arroz com os legumes e tudo mais. São coisas baixas em calorias, frescas para o verão.”

As taças havaianas estão entre as refeições mais procuradas de 2019, depois de outras tendências gastronómicas, como a dos mais marinados ceviches nos últimos anos, mas desta vez não vêm sozinhas. Os chirashis, de origem japonesa, também estão a conquistar o seu espaço — mesmo de que forma mais discreta. Tanto uma como outra “adaptam-se bem à tendência das refeições saudáveis, com hidratos de carbono controlados como o arroz, ou proteínas como a quinoa, complementadas depois com peixe e fruta”, explica o chefe Miguel Bértolo, especialista em cozinha japonesa e há alguns anos também dedicado a este verdadeiro prato de sushi tradicional japonês, que facilmente se confunde com o seu parente havaiano.

TAÇAS DE SUSHI SOLTO

Mas, afinal, o que diferencia o poké do chirashi? “O que muda é mesmo o corte do peixe e o seu manuseamento. Que no caso do chirashi é feito com um cuidado maior, por cozinheiros de origem japonesa” ou que trabalham há muito este tipo de cozinha. Com formação certificada em Washoku — Comida Tradicional Japonesa, Miguel Bértolo é um desses casos, mas isso não retira qualquer simplicidade à forma como fala sobre o prato.

“O chirashi é um prato muito comum no Japão e quer dizer algo tão simples como sushi solto: Chira significa disperso e shi é arroz avinagrado”, revela. Depois a imaginação é o limite, ou não se caracterizasse este prato por ter uma composição diferenciada, que tanto pode ter peixe fatiado como cortes diferentes do sashimi ou até sobras de peixe.

Como em qualquer tipo de prato, há bons e maus exemplares do mesmo, e Miguel Bértolo — que detém dois espaços com o nome do prato, é categórico quando diz que “um bom chirashi é como um bom sushi”. Depende de vários fatores, onde não pode ser esquecida a qualidade do arroz — onde entra o bago, a confeção e o tempero — e a qualidade do peixe e dos vegetais. Depois é a maestria com que se manuseia, com que se abre o alimento e como este é tratado durante a sua preparação e disposição na taça que dita o sucesso (ou não) do prato. “O que prevalece é a qualidade dos ingredientes e a confeção.”

Por norma, ao falarmos de frescos e do arroz em si, uma boa qualidade é sempre cara, mas é também verdade que existem chirashis para (quase) todas as carteiras. “O preço de custo de um prato de chirashi ou de um poké já é por base alto, e portanto não faz um prato barato à partida”, esclarece Miguel Bértolo, explicando também que existem técnicas para baixar o seu valor. “O que acontece é que depois os restaurantes tentam automatizar os processos para otimizar a mão de obra.” Por cá, não raras vezes, tenta criar-se uma espécie de linha de montagem, onde por vezes não estão sequer cozinheiros que manuseiem peixe normalmente. O contexto de fast-food pode dar-lhe dimensão, mas também tem as suas desvantagens.

No Japão, tanto dá para comer na rua, num tasco por um valor mais barato com sobras de peixe ou varie­dades de execução mais acessível, como num restaurante de um nível mais elevado. Lugares “com outro glamour” onde um prato pode ter um carácter forte de decoração. Chegam a ser autênticas esculturas. Depois é claro que “um chirashi de salmão é diferente de um feito de barriga de atum ou de camarão. Ou mesmo de casar o arroz com os diferentes tipos de frutos do mar”.

Quase desconhecido por cá é o facto de que um chirashi pode ter vários mariscos, peixes e bivalves — distanciando-se em muito dos pokés. E esse desconhecimento está em linha com as diferenças entre o sushi tradicional e o ocidental. “A competição no nosso mercado é entre rolos, enquanto no tradicional é a qualidade do arroz que conta, assim como quem tem mais técnica sobre os frutos do mar”, para diversificar o prato.

São cada vez mais os pratos do mundo que é possível provar em Portugal e tanto os tropicais pokés como os mais delicados chirashis vão continuar a fazer o seu caminho por cá. Entre os dois, venha o português e escolha.