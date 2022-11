Os portugueses estão a render-se ao veganismo. É uma revolução imparável

Em casa de Mafalda Luís de Castro os animais só entram pelas próprias patas. A atriz, de 29 anos, tem vários cães e gatos, a maioria deles resgatados ou adotados, e desde o início de 2014 abraçou o veganismo, o que significa que excluiu por completo os alimentos de origem animal e seus derivados (como os ovos e os laticínios) da sua alimentação. “Lembro-me perfeitamente de estar sentada à mesa com a família na noite de Natal, a comer bacalhau, e dizer: este foi o último peixe que comi. Para mim, aquilo já não fazia sentido, só não tinha tido ainda a coragem, fosse por gula, por prazer, por conforto ou por hábito”, conta.

Fê-lo, sobretudo, “por questões éticas”, pela grande ligação que sente com os animais. Olhava para os seus cães e não via qualquer diferença “entre eles e uma vaca, ou uma galinha, ou um porco”. Como podia amá-los e depois comer um bife? Mais do que uma mera dieta alimentar, viu no veganismo um estilo de vida que renuncia a “tudo o que submeta os animais a exploração ou crueldade”, o que inclui também roupa, calçado, cosméticos, parques zoológicos, aquários e até espetáculos. O passo seguinte foi querer espalhar a mensagem, “para tornarmos este um mundo melhor”. “Sinto que me encontrei. Mais até do que inspirar as outras pessoas com a minha arte, a da representação, o ativismo pelos animais e esta compaixão que sinto pelo próximo são o meu propósito.”