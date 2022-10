Mais um "Dia D" para vender o paquete Funchal

O paquete Funchal foi vendido, em dezembro, a um grupo hoteleiro britânico (o Signature Living), que na hasta pública superou as propostas de um consórcio luso-francês. Parecia ser o final de uma longa agonia do navio que é um ex-líbris da navegação portuguesa - e que está desde há anos ancorado no cais da Matinha, em Lisboa. Sem poder fazer-se ao mar, o Funchal apenas se mantém à tona graças à dedicação de um pequeno grupo de tripulantes, que asseguram as tarefas necessárias à sua segurança.

Afinal, a rota da incerteza estava longe do fim. O comprador, que aceitou pagar €3,9 milhões pelo navio, apenas conseguiu entretanto liquidar uma parte (€2,8 milhões). Falta, portanto,o remanescente. Este já passou ao largo de uma moratória (de 30 dias) e tem poucas horas para chegar a bom porto (a segunda moratória, igualmente de um mês, termina na próxima segunda-feira, 8 de julho).

“Segunda-feira é o Dia D para o comprador. Será mesmo o último prazo para o pagamento”, diz ao Expresso José Pinto Oliveira, o administrador do processo de insolvência da empresa proprietária do paquete (a Pearl Cruises - Transportes Marítimos Unipessoal, Lda).

O grupo hoteleiro terá ficado impedido de liquidar o montante em falta devido a uma “fuga em massa de investidores”, que afetou também outros dos seus negócios, explica Pinto Oliveira. O Expresso contactou o grupo Signature Living, mas não obteve resposta.

Caso o dinheiro não apareça, os putativos novos proprietários dirão adeus ao montante já entregue. Já o gestor do processo de insolvência terá de desencadear novas diligências para vender o navio.

Será uma nova hasta pública ou haverá uma ajuste direto? “Ainda não decidi”, responde Pinto Oliveira. Contudo, se no Dia D o pagamento não for feito, o homem que tem o leme do destino do Funchal diz “até ao final da próxima semana haverá uma decisão”.

Há um pretendente que nunca deixou a margem: o candidato derrotado na hasta pública. “Estão a sempre a perguntar se o barco já está vendido”, conta Pinto Oliveira. Mais recentemente, apareceu outro interessado, mas em relação ao qual o administrador precisa de saber se tem “uma proposta firme”.

No guia de bordo dos últimos anos atribulados da vida do Funchal (o mais emblemático dos navios portugueses de transporte de passageiros e de turismo de cruzeiro do último meio século) o que não falta são propostas firmes que ou nunca saem de terra ou que naufragam rapidamente.