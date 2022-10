Centros de investigação com nota máxima criticam cortes no financiamento

Dirigentes de centros de investigação que tiveram “Excelente” – a nota máxima - na avaliação internacional promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e divulgada a 24 de junho, queixam-se em abaixo-assinado de que tiveram “uma redução no financiamento com cortes que variam entre os 8% e os 64%, situando-se a média nos 35%”.

Os 37 signatários recordam que em todos estes centros “procuraram recrutar e formar os melhores investigadores do país, investiram fortemente em redes e infraestruturas, candidataram-se sempre aos concursos internacionais e diversificaram as fontes de financiamento”, incluindo através das bolsas milionárias do Conselho Europeu de Investigação (ERC), “prova de que naqueles centros se tem feito alguma da melhor ciência do país e da Europa”.

É também nestas unidades de investigação “que mais se tem procurado reforçar o emprego científico, por no seio delas se encontrarem algumas das que têm maior número de investigadores especialistas em áreas fundamentais”, como biomedicina, física, engenharia ou políticas públicas. O problema é que 80% do financiamento da FCT se destina a pagar salários.

Por outro lado, o processo de avaliação exigia um plano de atividades de cada centro para os próximos cinco anos, e os signatários argumentam que a nota de “Excelente” obtida significa que os compromissos assumidos nesse plano “pareciam credíveis” e permitiram que continuassem a ser “instituições de referência internacional”.

Na última avaliação, feita em 2013, quando Nuno Crato era ministro da Ciência, o número de unidades de investigação contempladas com financiamento foi drasticamente reduzido, o que provocou forte contestação na comunidade científica. Agora, na nova avaliação, 132 unidades que tinham sido excluídas receberam financiamento, mas “este esforço de equidade do sistema fez-se à custa do reconhecimento do mérito e do esforço de muitas unidades classificadas com Excelente”, alegam os signatários.

Compromissos assumidos em causa

Deste modo, os cortes nestas unidades “retiram valor a esta classificação, colocam em risco o pacto de confiança existente, introduzem incerteza e instabilidade nalgumas das melhores unidades de ciência do país e põem em causa os compromissos que assumiram perante os painéis de avaliação internacional”.

A solução encontrada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) foi a possibilidade de as unidades de investigação com nota "Excelente" concorrerem a um novo concurso em 2020 para adquirirem o estatuto de Laboratório Associado, de modo a terem acesso a mais financiamentos. Só que "pode demorar um ano, dois ou mesmo três, como aconteceu no último concurso", contrapõem os cientistas.

O MCTES propõe ainda atribuir 90% da diferença em relação ao financiamento concedido pela avaliação internacional de 2013, mas para os signatários "o mínimo" seria assegurar 100% "pelo menos até 2023 ou até se conhecerem os resultados do novo concurso".

Manuel Heitor: "Temos de dar transparência ao sistema"

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior recorda ao Expresso que "em 2013 a avaliação mudou radicalmente, porque houve mais de 100 unidades de investigação excluídas de qualquer financiamento sem critérios transparentes". Ao mesmo tempo, "25 unidades com classificação Excelente foram muito beneficiadas, concentraram a maior parte do financiamento, atribuído sem regras, ad-hoc".

Como reconhece o próprio abaixo-assinado dos cientistas, "no concurso anterior as 18 unidades com maior financiamento concentravam 50% das verbas e esse número aumentou neste concurso para 68" das 103 classificadas com "Excelente", num total de 348 unidades avaliadas. O financiamento global atribuído foi de 420 milhões de euros para o período de 2020-2023.

"Não aceito que não haja nova competição por financiamentos para aquelas 25 unidades, com o argumento de que são tão boas que não precisam de competir, porque temos de dar transparência e justiça ao sistema", insiste Manuel Heitor. "Temos hoje 25 centros de investigação muito protegidos, muito bem financiados, mas os outros não estão", constata o ministro, "e não podemos criar fricções e hostilidades no sistema científico".

"Não vai haver nenhuma rotura no financiamento", considera por sua vez a presidente da FCT, "e estou convencida de que no próximo concurso de 2020 para a aquisição do estatuto de Laboratório Associado estes 25 centros vão conseguir as verbas adicionais que pretendem". Helena Pereira garante ainda que os resultados desde concurso "não irão demorar tanto tempo a sair como no anterior", como alerta o abaixo-assinado.