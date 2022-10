Azeredo Lopes arguido por não ter castigado a PJM

Azeredo Lopes foi interrogado entre as 14h30 e as 22h30, no Tribunal Central de Instrução Criminal, esta quinta-feira, pela procuradora Cláudia Porto. Em causa, as armas roubadas nos paióis de Tancos em junho de 2017. Foi uma inquirição dura, que deixou o ex-ministro da Defesa “muito em baixo” já que “para ele ser arguido tem o peso simbólico de uma condenação”, conta uma fonte próxima do caso.

