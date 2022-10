“Pode não ter havido furto”, “parece que estamos a falar de filmes do Rambo”: o que disse Azeredo, agora arguido de Tancos

Durante seis meses existiram 46 audições ao caso de Tancos e ainda não se sabe exatamente o que se passou naquela tarde de junho de 2017. É complexo, tão complexo que não é só um processo - envolve três inquéritos. O primeiro foca-se numa investigação que já estava a decorrer antes de o próprio crime acontecer - e que se debruça precisamente sobre a possibilidade de estar a ser planeado um assalto a um armazém de armas; o segundo inquérito foi aberto para apurar quem foram os autores do assalto e se havia conivência de militares que trabalhavam em Tancos; e um terceiro para perceber se a operação que levou à recuperação do armamento foi ou não uma encenação por parte da Polícia Judiciária Militar — que estaria a investigar o caso contra a ordem da Procuradoria-Geral da República.

Mais de um ano depois do desaparecimento do material militar dos Paióis Nacionais de Tancos, José Azeredo Lopes demitiu-se do Governo. Foi falando do caso, incluindo em comissões de inquérito, e chegou a admitir que pudesse não ter havido qualquer furto.

Foram várias, e por vezes contraditórias, as intervenções do ex-ministro da Defesa sobre o caso. Em junho, logo depois de conhecido o furto, disse que “é sempre grave quando instalações militares são objeto de ação criminosa”. “Como compreendem, ainda não tenho uma noção exata do material que realmente foi furtado. Esta questão ficou imediatamente sob a alçada da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária e, a partir de agora, das instâncias de investigação criminal, como é evidente.” A 10 de setembro, três meses depois do roubo, assume responsabilidade política pelo caso e é aí que se começa a falar da possibilidade de que não consiga permanecer no cargo. À TSF, Azeredo Lopes garantia que essa hipótese não estava em cima da mesa. No mesmo dia, em entrevista à TSF, proferiu talvez a frase mais famosa de todo este processo: “No limite, pode não ter havido furto nenhum. Porquê? Porque como não temos prova visual, não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Está a perceber o que eu quero dizer? Sem querer estar a fazer humor com isso, um civil que queira utilizar um sistema obsoleto arrisca-se a que lhe expluda nas mãos. Parece que estamos a falar de filmes do Rambo”.

A 18 de outubro, o material reaparece, na Chamusca, a 25 quilómetros de onde tinha sido roubado. Abre-se mais um capítulo da estranha história das armas sobre as quais se chegou a escrever que estariam a caminho de redes internacionais de tráfico de armas. A recuperação do material foi feita pela Polícia Judiciária Militar com a colaboração da GNR de Loulé, a força policial que recebeu a chamada anónima que forneceu as coordenadas do material. “O Governo regista, e acho que todos registamos, como extremamente positivo o facto de o conjunto do material de guerra que não tinha sido recuperado ser recuperado. E o facto de ser a primeira vez, que eu me recorde, em democracia, num furto desta natureza, de o material roubado ou furtado ter sido recuperado.”

A 12 de setembro de 2018, novamente chamado à comissão de Defesa, isto depois de o “Expresso” ter noticiado, em fim de julho, que afinal nem todo o material tinha sido recuperado, Azeredo coloca as responsabilidades no Ministério Público. Garantia que ainda não tinha “certeza” sobre se faltava, de facto, material ou se se tratava de uma “falha de inventário”. “Continuo sem ter a certeza sobre se falta ou se não falta aquele material ou se é uma falha de inventário. Não digo nem que sim nem que não, porque não tenho elementos para validar qualquer das teses. E aguardo tranquilamente que o Ministério Público diga de sua justiça.”

Já em maio deste ano, numa audição parlamentar ao caso, Azeredo voltou a negar que soubesse da operação clandestina levada a cabo por elementos da PJM à revelia da PJ, que detinha o inquérito, juntamente com o DCIAP: “Não tive conhecimento de nenhuma investigação paralela da PJM.”

OUTRAS FRASES

“Há quebras e falhas de segurança muito superiores. (...) Nem é preciso evocar os trágicos acontecimentos que têm varrido o continente”

DOIS DIAS DEPOIS DO ROUBO, 30 DE JUNHO 2017

“Neste caso, já tenho um bocadinho a pele dura, porque o CDS pede a minha demissão desde 3 de julho de 2017. Ao fim de um ano, três meses e dois dias, já criei alguma resistência. Sem querer fazer ironia, acho que não faz sentido nenhum. Se tivesse sentido, obviamente já teria apresentado a minha demissão, não tenho apego a cargos que não me leve a ter a lucidez de analisar o que faço”

4 DE OUTUBRO DE 2018

"Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela"

12 DE OUTUBRO 2018, O DIA DA DEMISSÃO

"Não tenho memória de alguma vez ter visto fisicamente esse documento. Li-o em momento posterior ou em momento simultâneo à minha demissão. Fiquei confortado, porque considero que o meu chefe de gabinete, no contexto em que recebe a informação, me transmite o essencial”.

20 OUTUBRO 2018