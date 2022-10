O que têm a dizer os outros pais com filhos como Matilde

Daniela deixou a filha Madalena na escola. Já gatinhava, rebolava e fazia todas as gracinhas que uma criança de nove meses devia fazer. Pela hora de almoço, ligaram-lhe: Madalena não estava bem. Quando chegou, Daniela encontrou um corpo mole, incapaz de mexer as pernas ou os braços. “Aquela não era a menina que eu tinha deixado na creche de manhã. Era o corpo dela apenas. Não se mexia. Aquela não era a minha filha.” Levou-a de imediato para o hospital e não muito depois viria a saber que Madalena tinha atrofia muscular espinhal tipo II. E depois ouvira: “Não se apegue muito que estas crianças não têm mais de um ano de vida”. Madalena tem hoje oito anos.

Naquele tempo ninguém, quase ninguém, tinha ouvido falar da doença que nos últimos dias encheu páginas de jornais. A Madalena foi dada uma sentença de morte que não se cumpriu. Sem medicamentos ou grandes conhecimentos, os pais investiram o dinheiro que tinham juntado até então para pagar “todas as fisioterapias e mais algumas.” “Em três meses gastámos cinco mil euros. Depois passámos a gastar perto de dois mil euros mensais, hoje são cerca de 300”, conta Daniela Arsénio, de 30 anos.

O tipo II da atrofia muscular espinhal diagnosticado a Madalena é o segundo mais grave e desenvolve-se ao longo do primeiro ano de vida. O tipo I de Matilde é a forma mais perigosa de todas, surge logo nos primeiros dias de vida e pode ser fatal. Atualmente, todos os tipo I receberam o tratamento com o Spinraza, um medicamento injectável na medula sem custos para os utentes. O Estado deu prioridade aos casos mais graves, Madalena é tipo II e ainda não tomou, mas já deveria ter tomado.

“Em 2017 ficámos a saber que o Spinraza estaria disponível em Portugal e que havia um acordo da farmacêutica com o Infarmed. A equipa que acompanha a Madalena disse-me que era previsível que em maio de 2018 fosse submetida ao tratamento. Mas passou maio. Passou junho, julho e agosto. Passou já um ano e nada”, diz Daniela. A menina está em lista de espera, deverá receber a primeira injeção em setembro deste ano. “Começo a ter dúvidas porque, antes de tomar, a Madalena precisa de fazer uma série de exames e ainda não foi chamada para nada.”

Todo o mediatismo em torno do caso de Matilde faz Daniela tremer. Tem medo que isto possa atrasar ainda mais o processo, que Madalena fique ainda mais tempo à espera. “Já atrasou tanto… a minha filha está a perder massa muscular todos os dias, está perder proteínas todos os dias. A minha filha tem tanto valor como os filhos dos outros pais. Claro que não acho mal o que se está a fazer pela Matilde, agora deveria ser feito para todos - sobretudo para todos os que são tipo I, para os outros nove como ela. Tento pensar que a condição da Matilde é mais grave que a da minha filha, que é mais urgente, mas mentiria se dissesse que não me revolta um pouco.”

Daniela vê nos pais de Matilde o desespero de quem tudo quer fazer para salvar um filho e admite que a aflição imediata se sobrepôs à ponderação. “Compreendo, mas não fazia as coisas desta forma. Primeiro, ainda antes de começar uma angariação para um medicamento que só pode ser dado no estrangeiro, teria de perceber se a minha filha poderia viajar. Mas percebo bem o desespero, tentaram a sua sorte. Fizeram o que o coração lhes mandou.” Lamenta também a falta de apoio e de formação prestado aos pais para aprenderem a lidar com a doença dos filhos, saberem ao certo o que é e como se pode tratar (não há cura).

O tal medicamento inovador que ainda não foi aprovado na Europa é considerado uma revolução. O Zolgensma não só trava a destruição da “proteína de sobrevivência do neurónio motor”, como introduz no corpo um vírus que vai permitir a produção desta proteína em falta nas pessoas com atrofia muscular espinhal.

É apenas tomada uma dose, ao contrário do tratamento atualmente disponível, o Spinraza, que implica a toma vitalícia de injeções, uma vez que apenas atrasa a destruição da proteína e não estimula a sua produção.

Uma exceção chamada André

André, três anos, não anda, não gatinha, não se senta sozinho. O mais pesado que consegue agarrar é um copo de água. Não levanta as pernas, não consegue tossir com força, se estiver deitado de barriga para baixo não ergue a cabeça, dorme com uma máquina que lhe dilata os pulmões e o ajuda a respirar. Com muito esforço, consegue carregar no interruptor para acender e apagar a luz. Também tem atrofia muscular espinhal tipo II.

O que acontece agora com Matilde é muito parecido com o que há três anos acontecia com André e os pais. Mas há três anos o nome do medicamento era outro: Spinraza. “Quando soubemos o diagnóstico, o André tinha dez meses, foi em março de 2017 e nessa altura o médico disse-nos logo que havia um medicamento já aprovado nos EUA e que em breve viria para a Europa”, conta o pai Miguel Antunes.

Criaram também uma página, “À procura do nosso milagre”, recolheram tampinhas de plástico, organizaram-se para poder pagar as despesas do filho. Tal como os pais de Matilde, pensaram viajar para que André pudesse levar a injeção mas isso implicaria deixar o filho mais velho de cada vez que fossem até ao outro lado do mundo, o que teria de acontecer a cada quatro meses - além de todos os custos que implicaria.

“Falámos com a equipa médica, perguntámos tudo, estivemos mais de uma hora e meia dentro do consultório para perceber o que poderia acontecer e se se justificava. Disseram-nos que no final do ano o Spinraza deveria chegar aos doentes tipo II”, diz a mãe Mafalda. “A médica disse-nos que se fosse seis meses antes nunca nos daria esperança.” Ouviram, acreditaram, esperaram.

Chegou o final do ano e o medicamento ainda não chegara a André ou àqueles como ele. “A grande diferença é que o Spinraza já estava aprovado para ser usado na Europa, faltava apenas concluir as negociações entre o Estado, o Infarmed e a farmacêutica”, sublinha Miguel. Desde desse momento que o casal escolheu não se expor ou contar a história de André para “evitar pressões desnecessárias”.

Tardava em chegar a vez de André e os médicos propuseram fazer um pedido especial - tal como este que se fala para Matilde. O menino era o mais novo de todos os que estavam em lista de espera com o tipo II e, quanto mais cedo os medicamentos fossem tomados, maiores a probabilidades de sucesso. O pedido especial foi aceite. Naquela altura ainda se previa que chegasse aos tipo II em setembro de 2018 (não chegou), André tomou a primeira injeção em março desse ano.

“O meu filho foi aceite porque era o mais pequenino e, no fundo, era aquele que tinha um quadro mais parecido com o tipo II, por isso é que foi exceção”, refere Miguel Antunes. E isto ajuda a família a compreender tudo o que agora está a acontecer com Matilde. “Percebemos a reação, mas questionamo tudo porque conhecemos a doença. Percebemos a excepção por ela ser a mais nova e por ter mais hipóteses, pois quanto mais tempo passa, mais proteínas morrem. Agora não podemos esquecer que os resultados do medicamento não são iguais em todas as crianças, não há garantias de que o Zolgensma funcione, tal como não havia com o Spinraza. O André tem bons resultados, mas sabemos de outros meninos que não tiveram os mesmos avanços. Ainda assim, seja ou não possível melhorar, esta é a maior esperança daqueles pais e por um filho faz-se tudo.”

Por mero acaso, a mãe de Matilde foi uma das pessoas que, através da recolha de tampas de plástico, ajudava André. “Falámos com eles quando o diagnóstico da Matilde ainda não era conhecido, tentámos acalmá-los. A situação era parecida com a nossa: o pai mais revoltado, a mãe mais prática e à procura de respostas”, conta Miguel Antunes.

Nos primeiros dois meses de tratamento, André tomou quatro injeções. Agora continuará a tomar uma dose a cada quatro meses: em todos os janeiros, maios e setembros. “É um procedimento relativamente rápido. Ele é internado durante a manhã, tiram um pouco de líquido da medula, que misturam com a medicação, e voltam a injectar no fundo das costas em 60 ou 70 segundos”, descreve Mafalda, que esteve uma das vezes na sala de cirurgia porque André chorava muito. Depois, o menino fica no recobro cerca de duas horas e tem de continuar o resto do dia em repouso.

O custo desta injeções é totalmente suportado pelo Estado. “Também quando o Spinraza só ainda estava disponível nos EUA os valores eram astronómicos, uma loucura. Mas logo nos disseram que quando chegasse a Portugal seria muito mais barato, tal como deverá acontecer com este medicamento novo.”

Por agora, mesmo que o Zolgensma seja aprovado na Europa, que chegue a Portugal e que seja administrado com os custos totalmente cobertos pelo Estado, nem André nem Madalena vão tomá-lo, chegou demasiado tarde.

O Zolgensma ainda só foi testado em bebés com menos de dois anos. “Mas há pelo menos mais 15 tratamentos a serem estudados. É um aérea de grande investigação”, sublinha Miguel Antunes, que diz esperar que dentro de alguns anos a terapêutica também seja aplicada aos mais velhos. Até lá, o filho “vai tendo resultados” com Spinraza e terapias diárias.

Esta sexta-feira, quando o Expresso falou pela primeira vez com os pais do André, a criança tinha marcada uma avaliação para experimentar uma cadeira de rodas. As terapias e o medicamento deram-lhe força para fazer mover com os braços uma cadeira de rodas. Foi experimentá-la.

André sopra velas, já consegue soprar com tanta força que desencaracola o papel na ponta dos apitos coloridos das festas de aniversário. E, se o ajudarem, já se consegue manter sentado sem cair.