Médicos vão circular entre Urgências de obstetrícia

As Urgências de obstetrícia dos quatro hospitais da área de Lisboa sem especialistas para assegurar todas as escalas em julho, agosto e setembro - São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Santa Maria e Maternidade Alfredo da Costa - não vão fechar alternadamente, mas vão ‘emprestar’ médicos uns aos outros. A resposta dos serviços vai ser planeada à semana e os profissionais vão circular entre as quatro Urgências para completar as equipas desfalcadas.

A rotatividade dos médicos - obstetras, neonatologistas ou pediatras – terá uma remuneração diferenciada daquela que é normalmente paga pelo trabalho nas Urgências dos respetivos hospitais. Neste caso, os especialistas vão ser pagos com valores semelhantes aos dos colegas tarefeiros e que podem ascender aos 50 euros por hora. A medida excecional permite evitar o fecho alternado de uma das quatro Urgências de obstetrícia como foi inicialmente proposto pela Administração Regional de Saúde, por sugestão de vários especialistas, gerando um desagrado geral.

O pagamento acima da tabela do Serviço Nacional de Saúde já tinha sido apontado pelo bastonário da Ordem dos Médicos e por vários responsáveis do sector como a melhor estratégia pontual para ultrapassar a carência de profissionais durante este verão. A remuneração dos especialistas será feita casuisticamente e sob autorização do gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido.