“É absolutamente inexplicável, socialmente destruidor”: Azeredo Lopes reage à constituição como arguido em Tancos

Em comunicado, Azeredo Lopes afirma que foi constituído arguido quinta-feira no processo relativo ao chamado “caso Tancos”. "Esta condição, se é verdade que me garante mais direitos processuais, é absolutamente inexplicável tendo em conta os factos relativos ao meu envolvimento do processo, que foi apenas de tutela política".

O ex-ministro diz confiar na Justiça. "Com ela colaborarei, como é meu dever, e estou convicto, porque nada fiz de ilegal ou incorreto, que serei completa e absolutamente ilibado de quaisquer responsabilidades neste processo", afirma.

E acrescenta: "Mas não escondo que esta situação me desgosta e constrange, pois a condição de arguido, sendo juridicamente garantística dos meus direitos, é socialmente destruidora. Sou um empenhado defensor do Estado de Direito, pelo que não tecerei quaisquer considerações sobre o processo enquanto estiver em segredo de justiça, como é o caso".