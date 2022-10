Cientistas e exploradores internacionais assinam em Lisboa um compromisso pela defesa do ambiente

Os cientistas, exploradores e astronautas que estiveram reunidos em Lisboa esta semana na cimeira do Explorers Club, uma sociedade de exploração científica, assinaram uma declaração onde reafirmam os seus esforços para “mitigar as alterações climáticas, prevenir a extinção de espécies e culturas, e preservar a saúde das terras e oceanos”. A “Declaração de Lisboa”, como ficará conhecida, foi assinada esta sexta-feira na Câmara Municipal e será apresentada na Assembleia Geral das Nações Unidas a 23 de setembro.

“Reafirmamos o nosso compromisso com a exploração na procura do conhecimento científico que contribua para melhorar a humanidade e toda a vida no planeta Terra e fora dele. Valorizamos o nosso planeta, a sua vida e respeitamos as culturas que o habitam. Dedicamos os nossos esforços a mitigar as alterações climáticas, prevenir a extinção de espécies e culturas e preservar a saúde das nossas terras e oceanos”, lê-se na declaração, assinada esta manhã.

O compromisso encerra o Global Exploration Summit (GLEx), uma cimeira organizada pelo Explorers Club, e que se realizou pela primeira vez fora dos Estados Unidos. Ao longo de três dias, cientistas, exploradores, conservacionistas, realizadores, artistas e até mesmo líderes das maiores missões de exploração espacial da NASA partilharam as suas experiências.

Bertrand Piccard, que deu a primeira volta ao mundo num balão há 20 anos, Alan Stern, líder da missão New Horizons para Plutão da NASA, e Don Walsh, o primeiro homem a descer ao ponto mais fundo dos oceanos, assinaram o documento ainda no decorrer da cimeira e quiseram deixar uma mensagem. “Todos nós temos de implementar nas nossas vidas diárias o que aqui está escrito”, disse Bertrand Piccard, presidente honorário do Explorers Club.

A comemoração dos 50 anos da ida à Lua e dos 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães foi o principal motivo do encontro. Em 2021, a cimeira regressa a Lisboa, também integrada nas comemorações do quinto centenário da volta ao mundo de Magalhães que se estendem até 2022.