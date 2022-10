Caso de Tancos. “O essencial do que aconteceu foi dado a conhecer ao ministro Azeredo Lopes”

Ricardo Sá Fernandes, advogado de Vasco Brazão, também arguido no caso de Tancos, falou ao Expresso sobre a constituição como arguido do ex-ministro Azeredo Lopes.

“A encenação através da qual se obteve a recuperação do material de guerra não foi um ato de encobrimento, mas foi um erro, porque foi escamoteada informação ao MP, o que não devia ter acontecido. Porém, o essencial do que aconteceu foi dado a conhecer à tutela da PJM, isto é, ao ministro da Defesa. Foi o que o major Vasco Brazão disse quando ouvido pelo juiz de instrução, o que foi confirmado por aquilo que entretanto foi apurado, designadamente na comissão parlamentar de inquérito. E mais não posso dizer”.

Em outubro do ano passado, Vasco Brazão assegurou ao juiz de instrução do caso ter dado conhecimento ao gabinete de Azeredo Lopes da encenação montada na Chamusca, após a recuperação do arsenal, através de um memorando. Na altura, o então ministro da Defesa negou ter tido qualquer conhecimento dessa operação ilegal da PJM.

Há dois meses, na comissão de inquérito parlamentar, Azeredo Lopes garantiu não ter "nenhuma memória" de ter lido o documento entregue no dia 20 de outubro de 2017 ao seu ex-chefe de gabinete e que apenas foi informado sobre o "essencial" da informação que chegou ao major-general Martins Pereira.

Neste momento existem pelo menos 22 pessoas constituídas na Operação Húbris, investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária.