Azeredo Lopes constituído arguido no caso de Tancos

Azeredo Lopes foi constituído arguido no caso do assalto a Tancos. Em causa está o crime de denegação de Justiça e prevaricação, ou seja, a suspeita de que o antigo ministro da Defesa terá de alguma forma interferido no natural curso do processo de investigação. A notícia foi avançada inicialmente pela TVI e confirmada pelo Expresso.

O ministro demitiu-se a 12 de outubro de 2018, após o então diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) ter garantido que Azeredo Lopes tivera conhecimento sobre a encenação do aparecimento das armas, uma ação em conjunto com os autores do furto cujo objetivo seria boicotar a investigação da Polícia Judiciária.

Há quinze dias, o relatório final da comissão parlamentar de inquérito ilibava Azeredo Lopes de qualquer tipo de responsabilidade política. Era no entanto criticado por não ter tomado qualquer medida para "um cabal esclarecimento" dos factos, depois de receber um telefonema de desagrado da ex-procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal pela descoberta, por parte da Polícia Judiciária Militar (que estava arredada da investigação a este caso), do material de guerra na Chamusca, a 18 de outubro de 2017.

Azeredo "não determinou, entre outubro de 2017 e outubro de 2018, qualquer processo de auditoria à ação da PJM", e só avançou com esta medida depois das detenções do então diretor da PJM, coronel Luís Vieira e major Vasco Brazão, bem como de outros elementos daquela polícia, no âmbito da Operação Húbris da PJ e do DCIAP que já fez pelo menos 22 arguidos.

O relator do PS, o deputado Ricardo Bexiga, chegou a apontar o dedo à PJM por ter implicado o ministro no caso. O deputado concluiu que o ministério da Defesa fez, "no tempo devido", um reporte completo sobre a evolução da situação; que não teve nenhuma interferência política na ação do Exército ou na atividade da PJM; mas que, pelo contrário, a polícia militar é responsável por "tentar implicar o Chefe de Gabinete do Ministro da Defesa Nacional e o Chefe da Casa Militar do Presidente da República num conhecimento nebuloso sobre a forma de investigação no sentido da recuperação do material de guerra".

A 7 de maio, na comissão parlamentar, apesar de garantir que desconhecia a operação paralela da Polícia Judiciária Militar para achar o arsenal de guerra, Azeredo Lopes admite aos deputados que esta polícia agiu à margem das orientações estabelecidas pela então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, que tinha passado o caso à PJ e DCIAP, colocando a Judiciária Militar de parte. “A PJM não seguiu as regras”, frisou Azeredo Lopes no Parlamento.

Revela também que ficou a saber das operações clandestinas pela então procuradora-geral da República, que lhe telefonou a 18 de outubro de 2017 (logo após a descoberta das armas na Chamusca) “incomodada” com o facto de a PJM estar a agir ilegalmente ao investigar o caso à revelia da PJ civil. A ex-PGR, revelou, queria avançar com processos disciplinares contra os militares e até avisou o diretor da PJM, coronel Luís Vieira, desse facto. Mas acabou por desistir, tendo o DCIAP ido mais longe, com um inquérito-crime.

O ex-ministro garante não ter "nenhuma memória" de ter lido o memorando entregue no dia 20 de outubro de 2017 ao seu ex-chefe de gabinete e que apenas foi informado sobre o "essencial" da informação que chegou a Martins Pereira. “Não tenho memória de alguma vez ter visto fisicamente esse documento. Li-o em momento posterior ou em momento simultâneo à minha demissão. Fiquei confortado porque considero que o meu chefe de gabinete, no contexto em que recebe a informação, me transmite o essencial.” Assegura também que Costa não teve conhecimento do memorando da PJM.

As acusações de Brazão

No final de 2017, e já depois de as armas terem sido recuperadas, o major Vasco Brazão, investigador da Polícia Judiciária Militar, e o diretor daquela polícia, coronel Luís Vieira, deram conhecimento ao ministro da Defesa da encenação montada em conjunto com a GNR de Loulé em torno da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos. Isso mesmo garante a 2 de outubro de 2018 o major Vasco Brazão durante o interrogatório de oito horas no Campus da Justiça com o juiz de instrução João Bártolo. Vasco Brazão fica em prisão domiciliária após ser ouvido sobre o roubo de Tancos.

Confrontado pelo Expresso, o ministro da Defesa recusou-se a comentar a informação dada por Vasco Brazão ao tribunal, invocando o segredo de justiça. Contudo, questionado sobre se foi ou não informado da operação de encobrimento na recuperação das armas de Tancos, o ministro da Defesa responde categoricamente que "não". Nem antes dessa operação ter sido realizada, em outubro, nem depois dela, no final do ano de 2017.

No auge da polémica, depois da notícia do Expresso sobre as acusações feitas pelo major Vasco Brazão ao então ministro da Defesa, o executivo socialista defendeu Azeredo, fortemente atacado pelo PSD e CDS.