São uma metáfora e uma proteção da “intimidade”: a história das bandeiras misteriosas (e ao contrário) do famoso prédio Coutinho

Há mais persianas corridas até baixo que aquelas que estão levantadas. E há duas que se destacam: têm penduradas bandeiras listadas a amarelo, azul e vermelho. O significam? “Que isto tudo é uma Venezuela. Para quem sempre aqui viveu, sabe bem que tudo o que está a acontecer é uma Venezuela”.

No quinto e no sétimo andares do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, há duas bandeiras da Venezuela - ou pelo menos da Venezuela deveriam ser. Foi ideia de Agostinho Correia. Tinha-as lá em casa no dia fixado para entregar as chaves à VianaPolis (que deu a ordem de despejo, num polémico processo de demolição que se deve ao facto de o edifício ser considerado um “aborto urbanístico”), pegou numa e pendurou-a à sua janela. Levou a outra para casa da vizinha Maria José, pediu-lhe para também ela a pôr à janela.

“Parece-me óbvio!”, diz o filho de Agostinho Correia, também Agostinho Correia de nome, quando o questionamos sobre o significado. “Isto é um país democrático e o que aqui está a acontecer parece a Venezuela. É surreal, a prepotência, o abuso.”

O “isto” de que o morador fala é a entrega dos apartamento à VianaPolis para que o prédio seja demolido e no seu lugar seja erguido um mercado. “Isto não tem nada de arquitetónico, ambiental ou paisagístico”, argumenta. Os pais de Agostinho eram um dos últimos nove moradores (a mãe morreu esta segunda-feira no hospital de Viana do Castelo, estava gravemente doente).

No entanto, a bandeira-metáfora estava errada. Aquilo que haviam erguido à janela era afinal a bandeira da Colômbia. Mas Agostinho rebate: “se a virarmos ao contrário, também poderia ser a da Roménia e com certeza que encontraríamos uma comparação entre o que lá se passa e o que se passa aqui”.

Na bandeira venezuelana, o amarelo é a riqueza do território, o azul o mar que separa o país de Espanha, o vermelho o sangue daqueles que combateram pela independência. Na bandeira colombiana, o amarelo é também a riqueza das terras, o azul é também o mar, o vermelho o sangue derramado no campo de batalha. Diferenças? Poucas.

O que significa que a bandeira nunca foi a metáfora que os moradores procuravam. O país que a bandeira representa, sim.

“Foi um vizinho que me a trouxe e que disse qual era a ideia e pediu para pendurar”, conta Maria José, que mora no sétimo andar. Tem sotaque e, por isso, explica de imediato: “Sou portuguesa, mas vivi muito tempo fora. Vivi em Espanha, não sou venezuelana. Concordámos pôr porque num Estado democrático isto está acontecer e não devia”. A justificação que dá ao Expresso é muito parecida com aquela que, minutos antes, Agostinho havia apresentado.

Também Maria José percebeu que aquela não era bandeira venezuelana - ainda assim, manteve-a. “Não é grave, porque o significa é que isto aqui parece um país latino-americano, quando na verdade estamos em Portugal”, critica a moradora, que lamenta a forma como todo o processo tem sido conduzido. “Sou-vos muito sincera, agora continua pendurada na janela porque me dá mais intimidade. Ninguém vê o que passa em casa, tenho privacidade”, diz.

Há uma semana que os últimos nove moradores do prédio Coutinho deveriam ter entregado a chave. Não o fizeram. E esta segunda-feira ficaram a saber que o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga aceitou a providência cautelar que haviam movido. Quase recuperam a normalidade: os despejos foram suspensos. Já têm electricidade. Vão ser repostos também os serviços de água e gás.

A VianaPolis vai contestar a decisão.