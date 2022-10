Recluso foge durante ida à casa de banho no Hospital Egas Moniz em Lisboa

Um recluso fugiu do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, por uma janela da casa de banho, no domingo, pelas 23h20, informou esta segunda-feirao diretor de serviços da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), José Semedo Moreira.

Numa nota enviada à agência Lusa, José Semedo Moreira referiu que o homem estava internado, sob custódia da guarda prisional, desde 8 de junho.

De acordo com a DGRSP, o recluso aproveitou "uma deslocação aos sanitários para iludir a vigilância e sair por uma janela aí existente".

O homem está afeto ao Estabelecimento Prisional de Silves, no distrito de Faro.

José Semedo Moreira informou também que já foram feitas "as comunicações aos diferentes órgãos de polícia criminal e ao Ministério Público, estando a diligenciar-se no sentido da rápida recaptura do recluso".

O diretor de serviços da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais lembrou ainda que se trata da primeira situação de fuga em 2019, estando a decorrer um processo de inquérito.