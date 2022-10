PJ conclui investigação sobre reconstrução de habitações de Pedrógão. Há 44 arguidos

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira ter concluído a investigação relativa à atribuição de subsídios para a reconstrução ou reabilitação das casas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande. Em comunicado emitido através da diretoria do Centro, a PJ sublinha que esta foi uma ação que se revelou “de elevada complexidade”, dela resultando a constituição de 44 arguidos.

Foi agora remetido ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, “com proposta de acusação, o inquérito no âmbito do qual se investigaram eventuais crimes de burla qualificada, entre outros, referentes à atribuição de subsídios para a reconstrução ou reabilitação de habitações permanentes que teriam sido afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande”, em junho de 2017. As habitações em causa localizavam-se nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.

“Os apoios requeridos respeitavam sobretudo a verbas afetas ao Fundo Revita, constituídas por donativos, assim como verbas geridas por outras entidades, nomeadamente IPSS’s”, precisa o mesmo comunicado.

As diligências da Judiciária envolveram a “realização de buscas, recolha de prova documental e pessoal, tendo sido inquiridas 115 testemunhas e constituídos e interrogados 44 arguidos”, conclui a nota.

Neste processo eram quatro os arguidos constituídos em setembro de 2018, número que subiu para dez, em novembro, e se fixou posteriormente em 43 – o número conhecido até agora.