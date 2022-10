Álvaro Amaro, eurodeputado eleito pelo PSD, paga caução de €40 mil para ficar em liberdade

Antigo presidente da Câmara da Guarda e eleito deputado ao Parlamento Europeu na lista do PSD nas eleições de 26 de maio, Álvaro Amaro teve de pagar €40 mil para continuar em liberdade. O ex-autarca foi ouvido esta segunda-feira no âmbito da operação Rota Final, que conta com cinco arguidos.

A Polícia Judiciária suspeita de uma eventual rede de favores concertada entre quadros da Transdev e ex-autarcas, que interviriam como influenciadores de decisões contratuais com a operadora rodoviária, detentora de posição dominante no serviço de transportes escolares no centro e norte do país. De acordo com a investigação, iniciada em 2017 e intensificada no último ano e meio, em causa estará o favorecimento na celebração de contratos públicos de serviços de transporte coletivos de passageiros e escolares à margem das regras de concorrência, bem como atribuição de compensação financeira indevida, lesiva para o erário público.

Próximo de Rui Rio, Amaro também é suspeito de fraude num processo de fundos comunitários de €40 mil, atribuído através de uma candidatura da Cooperativa de Teatro 'Aquilo' para financiar a festa de carnaval 'Grande Folia', de 2014. O Ministério Público suspeita que a verba terá revertido, pelo menos em parte, para a autarquia, com a cooperativa a servir de 'barriga de aluguer'.

VAI TOMAR POSSE COMO EURODEPUTADO

O advogado do social-democrata Álvaro Amaro, Castanheira Neves, disse esta segunda-feira à saída do Tribunal de Viseu, onde o antigo autarca foi ouvido no processo Rota Final, que o seu constituinte irá tomar posse como eurodeputado esta na terça-feira, em Estrasburgo.

"O doutor Álvaro Amaro tomará posse como eurodeputado, mas desde já uma informação: o doutor Álvaro Amaro jamais utilizará qualquer prerrogativa atinente à imunidade parlamentar" que terá a partir desta terça-feira, assumiu o advogado.

Castanheira Neves acrescentou que "sempre que qualquer autoridade judiciária precisar de o ouvir, de o ter presente em qualquer diligência, o doutor Álvaro Amaro dará prioridade a essa eventual diligência sobre as suas tarefas parlamentares".

À saída do Tribunal de Viseu, onde esteve a ser ouvido desde manhã e até quase às 17h, com interrupção para o almoço, Álvaro Amaro recusou-se a prestar esclarecimentos e o seu advogado disse que não podia "dizer rigorosamente nada, porque o processo se encontra em segredo de Justiça, interno e externo".