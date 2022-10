Teatro São João também está ilegal

“As progressões salariais efetuadas pelo Teatro Nacional São João foram definidas sem autorização do Ministério das Finanças”, disse fonte próxima da administração do teatro. Com as regras do Ministério da Cultura, aquela entidade “também incorre num ato de ilegalidade” por não ter aval do Tesouro. Note-se que os técnicos do São Carlos e da CNB, em greve desde 7 de junho, reivindicam harmonização salarial para trabalhadores com funções iguais. A Cultura diz que só com autorização do Tesouro, pois essa deliberação tem impacto financeiro.