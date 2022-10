Os mais inovadores de Portugal

Para ler o perfil de John Romão, por António Filipe Pimentel, de Vasco Mendonça, por Pedro Marques Lopes, e, entre muitos outros, de Adolfo Mesquita Nunes, por Daniel Oliveira:

"Quando Adolfo Mesquita Nunes deu a entrevista ao Expresso em que se falava da sua orientação sexual, só poderíamos concluir que ainda vivíamos no mesmo país que se chocou com a relação entre Sá Carneiro e Snu Abecassis. A participação de Adolfo na campanha do “sim” à despenalização do aborto, uns anos antes, tinha sido politicamente muito mais relevante. Só que a resistência de alguma direita a Adolfo nunca foi por ele ser homossexual. Foi por não ter vergonha de o ser. E reagiram. Não com a violência que vemos nos Estados Unidos ou no Brasil. Por cá é sempre tudo mais entredentes. Talvez por isso Adolfo Mesquita Nunes tenha sentido a necessidade de pôr tudo preto no branco naquela entrevista — não saiu propriamente do armário, porque nunca lá tinha estado. O elogio de Cristas, depois da entrevista, serviu para fechar um capítulo e deixá-lo levantar voo. Não é certo que o tenha fechado. Equivocada, quase toda a esquerda gosta do Adolfo. Uns gostarão por boas razões: ele faz parte de um CDS menos reativo. Que não concede nada a Bolsonaro ou a Trump só porque a esquerda os odeia. Outros pensarão que a vida pessoal de Mesquita Nunes o aproxima politicamente. Enganam-se. Na fronteira que realmente divide a esquerda e a direita, como o papel do Estado na economia, Adolfo Mesquita Nunes está mais perto de Miguel Morgado do que de Manuela Ferreira Leite. Não é um moderado.

Apesar de ser malquisto na direita profunda, Adolfo Mesquita Nunes conta com a simpatia da bolha mediá­tica. E isso ficou claro quando aceitou ir para a Galp e só teve de lidar com um incómodo simpático, pouco comum neste tempo. Um passo que, justa ou injustamente, marcará o seu currículo e não deixará de ser recordado, desde já, quando o programa eleitoral que ele próprio coordena for apresentado. Quando Adolfo regressar — Assunção Cristas confia nele — manterá, do legado da sua passagem pelo governo, uma vitória e uma derrota: foi no seu turno que o turismo explodiu, foi no seu turno que a liberalização do alojamento local se revelou um fetiche ideológico desastrado que teve de ser rapidamente corrigido. Assim como a resistência às “taxas e taxinhas” sobre o turismo, a que todos acabaram por ceder. Mas o seu principal trunfo é a capacidade de fazer política com argumentos racionais, resistindo, até ao limite em que é possível no debate partidário, à demagogia. E conseguir, mesmo assim, ser um adversário temível. Falta o mais difícil: que a direita portuguesa esteja pronta para Adolfo. Para ele e para uma agenda que não seja identitária, meramente reativa e ultraconservadora. Já foi mais certo que era para aí que se encaminhava."