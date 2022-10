Despedido cartoonista que desenhou Trump junto a pai e filha que morreram afogados

O desenho é duro. O presidente norte-americano, Donald Trump, está junto a um carrinho de golfe, a segurar um taco, e a seus pés estão Óscar e a filha, Valeria, os dois migrantes que esta semana morreram afogados no Rio Grande, fronteira natural entre o México e os EUA. O cartoon tem um legenda em forma de balão de banda desenhada, com Trump a perguntar aos dois cadáveres se "pode continuar a jogar". O autor, o canadiano Michael de Adder, foi despedido das várias publicações nos EUA e no Canadá com quem colaborava.



O cartoon não chegou a ser publicado, contudo foi divulgado pelo autor nas redes sociais. Michael de Adder pediu, entretanto, que não o vejam como uma vítima e anunciou que em setembro vai publicar um livro com todos os seus trabalhos. A direção da Associação de Cartoonistas Canadianos já veio afirmar que o despedimento de Adder foi motivado por razões políticas.

Na sequência da tragédia, Donald Trump afirmou no sábado que se existisse um muro naquela fronteira as duas mortes teriam sido evitadas. "Se tivéssemos as paredes erguidas, e se o fizéssemos de uma forma dura, o pai e a linda filha que se afogara... Se eles achassem que era difícil entrar, eles não viriam. Tantas vidas seriam salvas."