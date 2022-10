Corte de verbas do Estado encerra colégios privados

Em três anos, o Colégio da Imaculada Conceição, em Coimbra, perdeu mais de 600 alunos e o reduzido número de matrículas para o próximo ano letivo obrigou-o a tomar uma decisão. A funcionar há 64 anos e desde 1978 com um contrato de associação com o Estado, o colégio orientado pelos Jesuítas anunciou este mês que já não vai voltar a abrir. “Tentámos renovar a identidade do colégio, abrir novas áreas curriculares e promover as atividades. Mas o fim das transferências do Estado não deu tempo para nos adaptarmos. Percebemos que não havia viabilidade para continuar”, explica o padre Lourenço Eiró, diretor do colégio e coordenador do sector da Educação dos Jesuítas em Portugal.

O colégio é apenas mais um dos que encerraram portas nos últimos anos como consequência da perda do financiamento estatal, em troca do qual aceitavam todos os alunos sem cobrar mensalidades. Mas há outros em risco: saiba quais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)