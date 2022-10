“As rendas vão ficar baratas em todos os casos?” e outras perguntas sobre o que há de novo na habitação

Quem pode beneficiar do arrendamento acessível?

O programa dirige-se a pessoas com um rendimento anual bruto até €35 mil, o que no caso de um casal se alarga a €45 mil, e com um acréscimo de €5 mil por cada elemento extra do agregado. No caso de uma família com dois filhos, o limite de elegibilidade para aderir ao programa do arrendamento acessível é de €55 mil no rendimento anual bruto. E o preço das rendas a suportar pelas famílias não pode envolver uma taxa de esforço superior a 35% face ao rendimento. Foi um programa que teve como foco assumido a classe média, e não os mais carenciados (que têm regimes especiais, como habitação de 1º direito), ao contrário do que o nome ‘arrendamento acessível’ sugere.

As rendas vão ficar baratas em todos os casos?

Vai variar muito. Regra geral, a renda acessível tem de ficar pelo menos 20% abaixo da mediana de preços do mercado. O programa definiu uma tabela com os preços máximos que se podem praticar em cada concelho, e por tipologia de habitação, continuando Lisboa a ter valores elevados para o poder de compra médio dos portugueses: €900 mensais por um T1, €1150 por um T2 ou €1375 por um T3. Em Bragança ou Castelo Branco, estes preços já descem para €271, €350 e €425, respetivamente. Mas a tabela refere-se a ao teto de preços que nunca pode ser ultrapassado, sendo o valor das rendas acessíveis estabelecido caso a caso, em função das características específicas de cada habitação.

Que vantagens têm os proprietários dos imóveis?

Os proprietários das casas que as quiserem colocar em arrendamento acessível, em vez do mercado livre, beneficiam de isenção total de impostos sobre os rendimentos prediais, passando a pagar zero em IRS ou IRC. Mas têm de aceitar que o preço da renda não ultrapassa os limites estabelecidos, mesmo que o valor da casa seja superior, e os contratos terão uma duração mínima de três anos, renováveis até aos cinco anos, exceto se o inquilino preferir um prazo menor. O programa define duas modalidades para as rendas acessíveis: casas e apartamentos inteiros, ou ainda quartos isolados dentro de uma habitação, garantindo-se neste caso ao arrendatário o uso livre das áreas comuns, além de cozinhas ou casas de banho.

O que se deve fazer para aderir ao programa?

O processo é integralmente feito via online, e a partir de 1 de julho, vai ser lançada uma plataforma no Portal da Habitação (www.portaldahabitacao.pt), onde tanto inquilinos como senhorios poderão fazer as respetivas simulações. Os interessados em arrendar devem registar-se na plataforma inserindo os dados do agregado familiar e dos rendimentos, além do alojamento pretendido, sendo depois emitido um certificado de candidatura indicando as condições que têm de cumprir. E os proprietários devem preencher uma ficha de alojamento para ver as condições em que podem arrendar a habitação, carregando na plataforma a caderneta predial e o certificado energético.

As famílias podem escolher uma casa com mais quartos do que os elementos do agregado?

Não. No arrendamento acessível é exigida a “ocupação mínima das habitações”, o que se traduz num quarto por cada pessoa, e a tipologia da casa tem de ser proporcional aos elementos da família. Por outro lado, também é respeitado neste programa o princípio da “habitação digna”, e no sentido de evitar a situação de ter os pais a dormir com os filhos, terá de haver na casa de renda acessível quartos para todos os elementos da família. Para citar um exemplo, um casal com dois filhos terá de optar por uma habitação de tipologia T3. Os arrendatários deverão ainda confirmar que a casa não tem “anomalias aparentes que constituam risco para a segurança ou para a saúde dos moradores”.

Os inquilinos vão ficar mais protegidos do que estavam até agora?

O Governo está a dar gás ao que designa de “nova geração de políticas de habitação”, e este ano — que também é de eleições legislativas — já saiu uma série de diplomas. Além do arrendamento acessível, também foi alterada a Lei das Rendas, que incentiva os contratos de longa duração e traz uma série de novas regras, tendo o foco na proteção dos inquilinos. Esta também é a tónica da Lei de Bases da Habitação que ficou esta semana aprovada no Parlamento pelos deputados, onde se preveem subsídios de renda para famílias numerosas ou em dificuldade económica, acompanhamento em caso de despejo, entre outras. O prazo para regulamentar estas medidas é de nove meses.