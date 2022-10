Papa Francisco: "Sempre que nos consideramos mais inteligentes ou melhores que os outros é o começo do fim"

O Papa Francisco encorajou este sábado os fiéis a serem humildes, durante a celebração da missa para marcar o dia dos apóstolos São Pedro e São Paulo, santos padroeiros de Roma.

"Sempre que nos consideramos mais inteligentes ou melhores que os outros. Esse é o começo do fim", afirmou o papa, apelando ainda aos fiéis para evitarem tornar-se "cristãos mornos vivendo a meias medidas".



No dia 29 de junho, como é tradição, o papa benzeu estolas de lã brancas destinadas a sacerdotes que foram nomeados arcebispos no ano anterior.



A presença de uma delegação de prelados ortodoxos na cerimónia "lembra-nos que não podemos poupar esforços também na jornada rumo à plena unidade entre os crentes", afirmou ainda o Papa Francisco.