Médicos e enfermeiros em greve na próxima semana. O que exigem (e o que tem o Governo para dar)?

Na próxima semana não será o momento indicado para recorrer aos serviços públicos de saúde. A partir de terça-feira, médicos e enfermeiros vão estar em greve. A prestação de cuidados estará limitada aos serviços mínimos, a toda a assistência urgente ou indispensável, pelo que será indicado reprogramar os tratamentos e atos clínicos que possam ser adiados.

Embora com reivindicações próprias de cada área, médicos e enfermeiros estão juntos em alguns pedidos, desde logo nas exigências de progressão na carreira e de reforço das remunerações. O Governo diz-se atento, a ministra da Saúde, Marta Temido, e o seu gabinete têm-se reunido com os sindicatos mas no final dos encontros negociais há sempre uma frase comum: a ministra da Saúde diz que vai analisar: “É preciso ter perceção que os meios públicos são limitados. São aqueles que resultam dos nossos descontos, através de impostos e, a nós, cabe-nos geri-los o melhor possível, mas ir priorizando e é isso que tentamos fazer.”

O Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos convocaram a paralisação dos clínicos nos dias 2 e 3 e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal o protesto dos profissionais de enfermagem até dia 5.

Deixamos-lhe o caderno reivindicato e a resposta dada até aqui pelo Governo a cada uma das exigências.

O QUE EXIGEM OS MÉDICOS

Redução do trabalho na Urgência: de 18 para 12 horas semanais e negociação de equipas dedicadas

O Governo diz que “a questão da redução das 18 para as 12 horas no serviço de Urgência é uma medida que no médio e longo prazo teremos de caminhar, mas enquanto não conseguirmos reorganizar o sistema de saúde de forma a torná-lo menos centrado no serviço de urgência será difícil". "Continuamos a ter um SNS muito assente nos serviços de Urgência e, portanto, teremos de começar por o reestruturar antes de pensarmos nessa reorganização do trabalho médico, e depois teremos também de discutir a alocação dessas horas que, dessa forma, ficam libertas”.

Reajustamento das listas de utentes dos médicos de família com a diminuição progressiva de 1.900 para 1.550 inscritos

Para o Governo, “não é possível agora reduzir a lista de utentes por médico de família (...) face ao peso demográfico e de patologias da população tem de se rever e de pensar para futuro”. “Dissemo-lo logo desde o princípio na medida em que ainda temos portugueses sem médico de família”.

Abertura imediata do processo de revisão da carreira e das respetivas grelhas salariais

A ministra diz estar disponível para reavaliar alguns modelos remuneratórios. Marta Temido reconhece que “o trabalho na saúde é um trabalho particularmente exigente", que tem de ter contrapartidas, contudo tem de existir responsabilidade na gestão dos recursos.

Resolução dos concursos pendentes e reformulação dos incentivos à fixação de médicos em zonas de especialidades carenciadas.

"Portugal tem desenvolvido um sistema de incentivos para fixar médicos em zonas carenciadas", que "já vem da legislatura anterior". E para oferecer, o Ministério da Saúde tem "um projeto de carreira, uma perspetiva de evolução uma imagem de estabilidade e de diferenciação na profissão".

Convergência da idade de aposentação dos trabalhadores médicos com as restantes profissões de maior risco/desgaste

A medida não foi aprovada para outros grupos profissionais da saúde, “Portanto, não poderíamos ter aqui uma posição diferente relativamente a esses temas”, alega o Governo.

Reintrodução de um regime de dedicação exclusiva, voluntária e que economicamente incentive a fixação de médicos no SNS

Para já, o gabinete diz apenas que “a ministra não fala enquanto as matérias estiverem a ser analisadas”.

Uniformização e melhoria do sistema informático dos serviços de saúde, da responsabilidade do Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

A entidade responsável reconhece "alguns problemas nos sistemas de informação centrais do Ministério da Saúde" e "instabilidade na utilização dos mesmos, condicionando o trabalho dos profissionais e das instituições de saúde sobretudo ao nível dos cuidados de saúde primários". Contudo, garante que está a preparar novas soluções.

O QUE EXIGEM OS ENFERMEIROS

Descongelamento das progressões de todos os enfermeiros, contabilizando a totalidade do tempo congelado

A ministra é taxativa: "Estamos empenhados em conseguir valorizar as profissões, mas não podemos corrigir 20 anos numa legislatura".

Definição clara das condições de acesso e de transição às categorias profissionais, da grelha salarial, dos princípios do sistema de avaliação do desempenho, da organização do tempo de trabalho e dos critérios aplicáveis aos concursos

A tutela garante o “respeito pelo despacho de 2018 de descongelamento das carreiras antes da inclusão na atual”.

Acesso à aposentação voluntária com direito à pensão completa em 35 anos de serviço e 57 de idade

O Governo sublinha a aproximação a várias das exigências dos profissionais de enfermagem mas a ministra avisa que “não é possível” aumentar salários e antecipar a idade da reforma na mesma legislatura.

Medidas compensatórias do desgaste, risco e penosidade da profissão, assegurando compensações do trabalho por turnos

A matéria tem estado em cima da mesa mas não estará no calendário desta legislatura. Marta Temido é clara ao afirmar que os recursos não são ilimitados e que não se pode satisfazer somente as pretensões de uma classe profissional. Os enfermeiros reconquistaram o suplemento pela especialidade e pelas funções de chefia, dando agora ao Governo um argumento para atrasar a atribuição de outras compensações.

Definição das condições de exercício para enfermeiros, enfermeiros especialistas e enfermeiros gestores, identificando o número de postos de trabalho nos mapas de pessoal e garantindo uma quota geral não inferior a 40% para os especialistas

A equipa ministerial garante que a cota de 25% para a carreira de enfermeiro especialista é “apenas um número de referência” e que as situações vão ser avaliadas “caso a caso”, estando o Governo disponível para “ajustes pontuais”.

Pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas em funções

A atribuição do suplemento aos especialistas avançou com défice, segundo o Ministério, por mero lapso. "Foram identificados 9436 postos de trabalho, no entanto alguns serviços informaram posteriormente que não tinham sido consideradas todas as situações de enfermeiros especialistas que exerciam as funções correspondentes, tendo sido então assumido que ao número acima identificado poderiam acrescer cerca de 600 postos de trabalho".